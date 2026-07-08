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L’església del monestir de Sant Benet acollirà la segona missa anual

Al final de la cerimònia, es repartirà el Panet de Sant Benet

L’església del monestir de Sant Benet acollirà la segona missa anual

L’església del monestir de Sant Benet acollirà la segona missa anual / JAUME GRANDIA

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Regió7

Manresa

L’església del Monestir de Sant Benet de Bages acollirà aquest diumenge la segona missa anual. Primer tindrà lloc el tradicional concert a càrrec del Cor Lerània i, posteriorment, la missa en honor al Sant Patró.

Al final de la cerimònia, es repartirà el Panet de Sant Benet.

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