La Ruta del Vi DO Pla de Bages presenta els seus espais a les empreses del territori
Els cellers de la Ruta ofereixen a les empreses entorns singulars on el paisatge, la natura i la cultura del vi es converteixen en un valor afegit per a reunions, jornades i activitats de cohesió d'equips
Regió7
La Ruta del Vi DO Pla de Bages va presentar la setmana passada la seva oferta d'espais i experiències adreçades al món empresarial en una jornada que va reunir responsables de Recursos Humans i d'organització d'algunes de les principals empreses del Bages. A la trobada hi van participar representants d'empreses com Gates, Maxion Wheels, UVE i Sant Andreu Salut, que van poder conèixer les possibilitats que ofereixen els membres de la Ruta del Vi per acollir reunions, jornades de treball, convencions, activitats de cohesió d'equips i altres esdeveniments corporatius en espais singulars i vinculats al territori.
La jornada es va celebrar a l'Oller del Mas, un dels cellers de la Ruta del Vi «amb més experiència en l'organització d'actes d'empresa i un dels referents de l'enoturisme al Bages». Els assistents també van conèixer els espais disponibles i van visitar les instal·lacions del celler.
Des de la Ruta del Vi asseguren que «el Bages és una comarca amb un teixit empresarial potent i divers». «Cada any, nombrosos professionals visiten les empreses del territori per motius laborals, reunions, formacions o visites comercials». La Ruta del Vi DO Pla de Bages «vol convertir aquestes estades en una oportunitat perquè les empreses ofereixin experiències diferents, vinculades al paisatge, la cultura i la gastronomia de la comarca». Celebrar una reunió o una jornada d'empresa en un celler o en un espai patrimonial, segons relaten, «va més enllà d'un simple canvi d'escenari. És una manera d'aportar valor a les organitzacions, oferint als equips, clients i col·laboradors una experiència autèntica que connecta amb la natura i amb els valors del territori».
Per aquest motiu, s'aposta per l'enoturisme, que «aporta un entorn que afavoreix la creativitat, les relacions personals i la cohesió dels equips. Al mateix temps, transmet valors com la resiliència, la cooperació, la innovació, la sostenibilitat o la visió a llarg termini, presents tant en la història vitivinícola del Bages com en els reptes de les empreses actuals», expliquen. Amb aquesta iniciativa, la Ruta del Vi DO Pla de Bages amplia la seva proposta enoturística incorporant el turisme professional com «una nova porta d'entrada per descobrir la zona». Les persones de les empreses del Bages «poden esdevenir també ambaixadores del territori, contribuint a donar a conèixer els seus productes, el patrimoni i la seva oferta gastronòmica».
La Ruta del Vi DO Pla de Bages és un projecte impulsat conjuntament pel Consell Comarcal del Bages i la Denominació d'Origen Pla de Bages per posicionar la comarca com una destinació enoturística de referència. La Ruta integra cellers, allotjaments, restaurants, empreses d'activitats, espais patrimonials i altres agents del territori que treballen en xarxa per oferir experiències de qualitat vinculades al vi, la gastronomia, el paisatge i la cultura, generant noves oportunitats tant per al sector turístic com per al teixit empresarial del Bages.
L'aposta per l'enoturisme s'emmarca en les estratègies que Catalunya impulsa per avançar cap a un model turístic més sostenible, descentralitzat i arrelat al territori. Més enllà de generar activitat econòmica, l'enoturisme «contribueix a mantenir viva la vinya, preservar el paisatge, reforçar la identitat local i crear oportunitats per a les empreses i les persones que hi viuen. En definitiva, és una manera de construir un territori més resilient, on el desenvolupament econòmic, la cultura i el patrimoni avancen de la mà».
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