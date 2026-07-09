Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
El segon repte immersiu de Sácame de Aquí, un projecte impulsat per dues amigues de Sant Llorenç de Morunys, es trasllada a la població bagenca
Els participants hauran de desxifrar el codi del cadenat del cofre resolent una sèrie d'enigmes setmanals. La prova final consistirà en una gimcana que també servirà per descobrir el patrimoni de Sant Vicenç
Un cofre del tresor enterrat a Sant Vicenç de Castellet (Bages) guarda 1.500 euros en efectiu. Però només el podran obrir aquells que resolguin set enigmes setmanals i obtinguin el codi que desbloqueja el cadenat que el manté tancat. Aquesta és la premissa del segon joc immersiu de Sácame de Aquí, una iniciativa nascuda a Sant Llorenç de Morunys (Solsonès). A diferència del primer, que va tenir un èxit rotund, ja se sap el municipi on s'amagarà, però no la seva ubicació exacta. Així doncs, els participants que el vulguin trobar hauran de completar una gimcana que també els servirà per conèixer el patrimoni de la localitat.
La iniciativa impulsada per les amigues de Sant Llorenç, Cristina Fuertes i Laia Flores, està dissenyada per viure-la en línia fins al darrer dia, quan els participants s'hauran de desplaçar a Sant Vicenç per buscar el tresor físicament. Però abans, els equips hauran de resoldre un enigma cada setmana per anar desvetllant els dígits que desbloquejaran el seu cadenat.
La principal novetat de la segona edició és la seva prova final, que segons les impulsores farà el joc "més emocionant i divulgatiu". A través d'una gimcana, els participants hauran de superar tot un seguit de proves que busquen "posar en valor el seu patrimoni històric i cultural del municipi bagenc", alhora que proposen una forma original i molt entretinguda de visitar-lo. Cada prova els anirà apropant al lloc on es troba el cofre, però només aquells que tinguin el codi correcte podran obrir-lo i fer-se amb els 1.500 euros.
El joc s'engega aquest dissabte 11 de juliol, coincidint amb la Festa Major de Sant Vicenç, quan els participants rebran el primer enigma a resoldre, i s’allargarà fins a finals d’agost.
Per participar-hi, els equips es poden inscriure a través del web de Sácame de Aquí per un preu de 40 euros. Com expliquen les impulsores, els interessats es poden apuntar individualment, en parelles, en grups de quatre o de més. "Si ho fan així, hi haurà més caps per pensar, però si guanyen també hauran de repartir el premi entre més persones", apunta Fuertes, entre riures.
Fins ara, una quarantena d'equips ja s'hi han inscrit, fet que fa creure a les impulsores que aquesta segona edició també tindrà una molt bona rebuda.
Una nova forma de visitar un poble
La idea d’emmarcar el seu segon repte immersiu al municipi bagenc els va arribar mesos enrere de part del mateix Ajuntament. «L’alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, ens va contactar i ens va comentar que podria encaixar en el marc de la Festa Major», segons expliquen Fuertes i Flores. De manera que van acceptar la proposta sense dubtar-ho.
Com avancen les impulsores del joc, els enigmes setmanals tractaran de temes variats, no necessàriament relacionats amb el patrimoni o la història de Sant Vicenç. Ara, les proves de la gimcana final sí que ho estaran. «De fet, el mateix Ajuntament ens ha guiat a l’hora de decidir quins són els millors indrets on fer-les», sigui per la seva bellesa, la iconicitat o bé pel llegat històric que conserven.
Tant Fuertes com Flores, coincideixen a dir que aquest nou vessant divulgatiu farà l’experiència encara més enriquidora. I no només pel municipi, sinó per al sectors com el de la restauració o hostaler del territori, ja que el repte promet atraure centenars de persones.
L'inici de l'aventura
La primera edició del repte immersiu, que es va celebrar a principis d’aquest 2026, va ser un pèl diferent. L’indret on el cofre estava amagat era una incògnita des de l’inici i, a mesura que els participants anaven resolent els enigmes setmanals, anaven desvetllant la coordenada exacta on es trobava. El cofre va resultar que estava amagat a Sant Llorenç de Morunys, d’on són les impulsores del joc.
La caça del tresor va atraure prop de 300 persones d’arreu de Catalunya al municipi piteu, moltes de les quals hi van fer estada durant el cap de setmana. Els vencedors van ser una família de Banyoles que va trobar el cofre en només 20 minuts. Tots ells, que són uns grans aficionats als jocs de taula i els escape rooms, van gaudir de l’experiència com una activitat que els va fer cooperar i unir esforços per a un objectiu comú. I ara, la pregunta és inevitable: qui serà el pròxim equip capaç de desxifrar les pistes i alçar-se amb la victòria?
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