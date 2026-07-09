Una empresa de Sant Vicenç envia material d’ajuda per Veneçuela
Avanza Matrix ha preparat dos camions amb equipament higiènic portable a petició d’una empresa de Galícia
L’empresa santvicentina Avanza Matrix ha enviat dos camions amb material d’higiene personal d’emergència a Veneçuela. És un encàrrec d’una empresa gallega que ho enviarà a les persones que estan treballant sobre el terreny per auxiliar als afectats del greu terratrèmol que va viure el país sud-americà fa dues setmanes, en el qual ja hi ha comptabilitzades més de 3.800 víctimes mortals i desenes de milers de persones desaparegudes, a més de milers d’habitants que han perdut casa seva.
En total, es tracta de trenta dutxes, vint lavabos i deu rentamans, amb vuit aixetes cadascun. Tot és portable i està pensat perquè es pugui posar a fer servir de seguida, sense necessitat d’eines i amb un muntatge ràpid i pràctic. «Tal com es baixa de l’avió, es podrà començar a fer servir. No cal muntatge, no calen eines, no es necessita cap experiència ni habilitat per poder-ho muntar», expliquen.
El responsable de l’àrea tècnica de l’empresa santvicentina, Marc Miquel, explica que «nosaltres ja som proveïdors de diverses empreses d’ajuda humanitària, i també de l'AECID i l’UME». Això va fer que diverses empreses que es dediquen a la provisió d’aquest material en casos d’emergències es posessin en contacte amb ells per aquesta catàstrofe, així com diverses ONG. «No és una casualitat, sinó que estem referenciats al sector com a una de les empreses que fa aquesta feina». Finalment, van acabar essent contractats per aquesta empresa, de Galícia, que enviarà el material a la zona afectada, tot i que desconeixen si és per als serveis sanitaris o directament pels afectats.
Aquesta situació, però, no els ha agafat per sorpresa. «S’emporten tot el material que teníem en estoc. Som una empresa petita, però intentem tenir sempre una previsió de material per aquestes circumstàncies», explica Miquel. Tot i que «estem en temporada alta no, temporada altíssima» de demanda de productes d’higiene personal desmuntable, han pogut complir amb la sol·licitud de l'empresa. «Si hagués passat a l’octubre, hauríem tingut més material, perquè ara tothom en demana».
Experiència en aquestes situacions
El material ha sortit de Sant Vicenç, direcció a Madrid, en una base aèria, on es carrega en un avió i s’envia directament a Veneçuela i ja es pot començar a utilitzar. Marc Miquel valora molt positivament que, davant d’aquesta catàstrofe, el seu material pugui ser útil. «Primer de tot, hi ha la part humana, poder assistir en aquests casos és el que ens va moure, en el seu dia, a fer aquests productes». «Que quan hi ha una catàstrofe d’aquesta magnitud, la gent afectada pugui estar atesa en la seva higiene personal. Busquem poder cobrir tota la part d’higiene personal per a tota aquesta gent», relata.
L’empresa no només se centra en la part humanitària, sinó que té altres línies de treball per a esdeveniments o per construcció. A més, ja tenia un llarg historial atenent aquest tipus de situacions. «Gairebé cada cop que hi ha una catàstrofe d’aquest nivell a escala mundial ens demanen subministrament». Des dels terratrèmols d’Haití o, més recentment, al Marroc, o els huracans a Jamaica. «Enviem material en funció del que va succeint», expliquen. Un cop fet l’enviament, la tasca de l’empresa santvicentina és fer provisió de tot l’estoc. «Ara ens quedem a zero. La feina és tornar a tenir estoc el més aviat possible, per si hi ha una altra necessitat».
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