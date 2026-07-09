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L'Ajuntament de Sant Fruitós cedeix temporalment un espai a l'ADF Pla de Bages

L'entitat desenvoluparà la seva activitat al local de l'Associació de Veïns de la Rosaleda durant el mes de juliol

Imatge del local de l'Associació de Veïns de la Rosaleda

Imatge del local de l'Associació de Veïns de la Rosaleda / Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

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Regió7

Sant Fruitós de Bages

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha cedit temporalment a l'ADF Pla de Bages el local de l'Associació de Veïns de la Rosaleda perquè l'entitat pugui continuar desenvolupant la seva activitat habitual durant aquest mes de juliol.

L'ADF Pla de Bages utilitza habitualment un espai situat al recinte del Palau Firal de Manresa com a base d'operacions. Amb motiu de la celebració del Festival Camins en aquest equipament, l'entitat no pot fer ús de les seves instal·lacions durant les properes setmanes i ha sol·licitat la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per disposar d'un espai alternatiu. Davant aquesta petició, el consistori ha posat a disposició de l'ADF el local de l'Associació de Veïns de la Rosaleda. Es tracta d'un emplaçament ben connectat amb la xarxa viària, fet que facilita els desplaçaments cap als diferents municipis de la comarca on l'agrupació desenvolupa les seves tasques de prevenció i suport en la lluita contra els incendis forestals.

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La cessió s'ha acordat amb el vistiplau de l'Associació de Veïns de la Rosaleda, que ha mostrat la seva conformitat perquè l'espai pugui ser utilitzat de manera temporal per l'ADF Pla de Bages. Amb aquesta col·laboració, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages «referma el seu compromís amb les entitats que treballen per a la seguretat, la prevenció i la protecció del territori, facilitant els recursos necessaris perquè puguin continuar prestant servei amb normalitat».

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