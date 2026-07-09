L'incendi de Navarcles ha creat 53 hectàrees i deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés
El foc ha afectat tres naus i bona part del material emmagatzemat de la deixalleria de DesCat
Els Bombers de la Generalitat segueixen remullant la zona forestal cremada en l'incendi que es va originar al terme de Navarcles. En aquest sentit, Marcelí Fons, sotsinspector del cos de Bombers i cap de l'operatiu al Bages, ha dit que "la situació està força bé. Altra cosa és el foc industrial que va provocar aquest incendi, la nau de deixalleria de l'empresa DesCat". "El foc està quiet i no avança". Ara les tasques se centren a acabar de tancar-lo per evitar revifalles que poden aparèixer amb la marinada, la insolació i les altes temperatures del migdia i la tarda".
L’incendi ha afectat una superfície aproximada de 53 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Hores d'ara, aquest cos i els Mossos d'Esquadra investiguen conjuntament quines podrien ser les causes que el van originar.
Aquí, segons ha dit Fons, podrien destinar-hi molts mitjans. Però són conscients que poden ser necessaris en altres punts de Catalunya. I de moment el foc queda encerclat dins dels murs de l'empresa. "Hi havia molts olis i molt material propi d'una empresa de reciclatge. Per evitar gastar grans quantitats d'aigua i generar aigües contaminades, vam deixar que cremés de manera controlada", ha explicat el cap de l'operatiu, Marcel·lí Fons. Ara que la intensitat de les flames ha disminuït, els equips remullen la zona per acabar-ne l'extinció i evitar possibles revifalles. Els Bombers adverteixen que el fum de la indústria encara serà visible durant força estona. "Aquests incendis industrials cremen durant hores. Podríem abocar-hi molts més recursos, però amb les condicions meteorològiques d'aquests dies hem de gestionar-los adequadament", ha assenyalat.
L'incendi, que va obligar a confinar 9.000 persones, ha afectat principalment terrenys agrícoles, algun habitatge deshabitat i la planta de reciclatge. "Mirant els camps afectats es veu clarament que estan parcel·lats pel foc, amb alguns cremats i altres no", fruit dels nombrosos.focus secundaris que anava generant.
Les flames van afectar tres naus i bona part del material emmagatzemat, però es van salvar l'edifici d'oficines i camions que estaven al pati.
Segons fonts de l'empresa, "el foc va afectar estructura i emmagatzematge, material reciclat i valorat, a punt de donar-li sortida. Les pèrdues poden ser abundants". Ferran Estruch, responsable de relacions corporatives de l'empresa, diu que "treballem per a poder continuar donant servei als clients, a través d'altres plantes del grup".
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