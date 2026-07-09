Sant Fruitós convoca la Tomacada per promoure els productes de proximitat
Tindrà lloc celebrarà el dissabte 25 de juliol amb diverses activitats programades durant tota la tarda i vespre
Sant Fruitós de Bages celebrarà el dissabte 25 de juliol una nova edició de la Tomacada, la festa popular gastronòmica dedicada al tomàquet i als productes de proximitat, que enguany arriba a la seva 13a edició. La jornada, que tindrà lloc a la plaça de l’Església, té com a objectiu fer valdre els productes de l’horta local, fomentar el consum responsable i reconèixer la feina dels hortolans i hortolanes del municipi.
La programació començarà a les 7 de la tarda amb un taller familiar consistent en la decoració d’una bossa de roba per poder portar les eines de l’hort o altres estris o productes. L’activitat anirà a càrrec d’Irregular Stone. A la mateixa hora, a la Rectoria Vella, tindrà lloc la xerrada “El planter, les llavors i les varietats locals”, a càrrec de l’Associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
A les 8 del vespre s’obrirà l’exposició dels tomàquets i dels cistells participants en el concurs, i els assistents podran votar les seves propostes preferides. Tot seguit, es farà una visita als horts de la Sagrera.
El punt àlgid de la jornada arribarà amb el tradicional sopar popular, que començarà a les 9 del vespre a la plaça de l’Església. El menú estarà format per amanida de tomàquet dels horts del municipi, pa amb tomàquet, botifarra i postres. Els tiquets tenen un preu de 8 euros per als adults i de 4 euros per als infants menors de vuit anys, i es poden adquirir anticipadament a Fotografia Joanan33. Cal que els participants es portin de casa els plats i coberts.
A partir de les 10 de la nit es farà el lliurament dels premis de la Tomacada 2026, que distingiran el tomàquet de més pes, el millor cistell amb productes de l’hort i el tomàquet més original.
La Tomacada està organitzada per la Junta de Regants Riu d’Or, el Col·lectiu de Recerca Històrica i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb la col·laboració de Jordi Hi-Fi, Cal Fusteret, Can Ladis, Fotografia Joanan33 i el Nou Celler.
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