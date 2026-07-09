Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi NavarclesFestival de GlobusEurocupFMIFundació Amancio Ortega
instagramlinkedin

Sant Joan celebra una concorreguda Festa del barri del sector del Llobet

La 46a edició de la celebració va oferir concerts, exhibicions o àpats populars

Sant Joan celebra una concorreguda festa del barri del sector del Llobet

Sant Joan celebra una concorreguda festa del barri del sector del Llobet / XICU74_FOTOS_TIETA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

Sant Joan de Vilatorrada va celebrar aquest cap de setmana la 46a Festa del barri sector Llobet amb una gran participació per part del públic en els diferents actes programats. El programa va incloure activitats per a totes les edats, des d’esdeveniments esportius i infantils fins a música en directe, gastronomia i festa popular.

La festa va incloure una exhibició de gimnàsica i de ball

La festa va incloure una exhibició de gimnàsica i de ball / XICU74_FOTOS_TIETA

La celebració va començar divendres, amb un torneig de futbol infantil, organitzat pel Futsal Atlètic Vilatorrada. Una hora més tard, els veïns estaven convocats a fer un entrepà al parc, en una trobada amenitzada amb música ambiental.

La jornada es va tancar amb un karaoke popular, i la sessió musical de DJ Gami, que va allargar la jornada fins a la matinada. L’endemà, els veïns van gaudir d’una xocolatada popular i d’una matinal infantil i juvenil amb inflables aquàtics, piscina, jocs d’aigua i una festa de l’escuma. A la tarda, va ser el torn de l’exhibició de gimnàstica i ball, protagonitzada per l’alumnat de Fitness Fenoy. La gastronomia també va tenir un paper destacat amb una botifarrada popular, abans del tradicional ball del barri, amenitzat per l’Orquestra Banda Sonora.

Notícies relacionades

Els àpats populars van tenir una elevada participació

Els àpats populars van tenir una elevada participació / XICU74_FOTOS_TIETA

La festa es va cloure diumenge, amb un matí dedicat a l’esport. El programa va incloure un torneig 3x3 de bàsquet, un partit tradicional de futbol entre solters i casats i, per acabar, el Brunch Electrònic Llobet, una proposta que va combinar música i un espai per compartir menjar en un ambient festiu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
  2. Nou incendi a Navarcles mobilitza 23 dotacions terrestres i 3 aèries
  3. Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Quan algú et digui 'apaga l'aire condicionat, que consumeix moltíssim', recorda que...
  4. Sis persones ateses en un incendi en un càmping de Berga
  5. La Federació rebutja la petició de 165 clubs perquè el petit Luca, amb una mutació genètica, pugui jugar amb nens més petits
  6. Els Andic ja han pagat a l'Agència Tributària de Catalunya els impostos corresponents a l'herència del fundador de Mango
  7. Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
  8. Onze setmanes sense classes, calor extrema i pantalles: «L’oci dels nens a l’estiu és cada vegada més tòxic»

Súria celebra el dia Internacional de l’Orgull LGTBIQA+

Súria celebra el dia Internacional de l’Orgull LGTBIQA+

Sant Joan celebra una concorreguda Festa del barri del sector del Llobet

Sant Joan celebra una concorreguda Festa del barri del sector del Llobet

El Solsonès eleva la crítica per la prevenció dels incendis: "No ens podem recordar de Santa Bàrbara només quan trona"

El Solsonès eleva la crítica per la prevenció dels incendis: "No ens podem recordar de Santa Bàrbara només quan trona"

Mireia Pintó: "Els concerts del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós tindrien un altre preu posats a Barcelona"

Mireia Pintó: "Els concerts del Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós tindrien un altre preu posats a Barcelona"

L’Adreçador del 9 de juliol del 2026, per Galdric Sala

L’Adreçador del 9 de juliol del 2026, per Galdric Sala

L’Ajuntament de Manresa crearà el parc central de la Fàbrica Nova «tan ràpid com es pugui»

L’Ajuntament de Manresa crearà el parc central de la Fàbrica Nova «tan ràpid com es pugui»

Oriol Pla: "El públic sempre acaba trobant el que ha de trobar"

Oriol Pla: "El públic sempre acaba trobant el que ha de trobar"

Quan el bosc fou mort el combregaren

Tracking Pixel Contents