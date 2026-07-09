Sant Joan celebra una concorreguda Festa del barri del sector del Llobet
La 46a edició de la celebració va oferir concerts, exhibicions o àpats populars
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada va celebrar aquest cap de setmana la 46a Festa del barri sector Llobet amb una gran participació per part del públic en els diferents actes programats. El programa va incloure activitats per a totes les edats, des d’esdeveniments esportius i infantils fins a música en directe, gastronomia i festa popular.
La celebració va començar divendres, amb un torneig de futbol infantil, organitzat pel Futsal Atlètic Vilatorrada. Una hora més tard, els veïns estaven convocats a fer un entrepà al parc, en una trobada amenitzada amb música ambiental.
La jornada es va tancar amb un karaoke popular, i la sessió musical de DJ Gami, que va allargar la jornada fins a la matinada. L’endemà, els veïns van gaudir d’una xocolatada popular i d’una matinal infantil i juvenil amb inflables aquàtics, piscina, jocs d’aigua i una festa de l’escuma. A la tarda, va ser el torn de l’exhibició de gimnàstica i ball, protagonitzada per l’alumnat de Fitness Fenoy. La gastronomia també va tenir un paper destacat amb una botifarrada popular, abans del tradicional ball del barri, amenitzat per l’Orquestra Banda Sonora.
La festa es va cloure diumenge, amb un matí dedicat a l’esport. El programa va incloure un torneig 3x3 de bàsquet, un partit tradicional de futbol entre solters i casats i, per acabar, el Brunch Electrònic Llobet, una proposta que va combinar música i un espai per compartir menjar en un ambient festiu.
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