Sant Vicenç celebra l’estiu amb música i cultura popular
La festa major té com a grans reclams els concerts de Miki Núñez i Electrobacasis i aposta per les tradicions locals, els actes familiars i les propostes participatives
Sant Vicenç de Castellet ja fa uns dies que escalfa motors per viure una nova edició de la seva festa major, que omplirà el municipi de música, cultura popular, espectacles i activitats per a tots els públics des de demà i fins dilluns. La programació d’enguany, que ja es va iniciar el cap de setmana passat, arriba amb noms destacats com Miki Núñez i Electrobacasis, però també amb una aposta clara per les tradicions locals, els actes familiars i les propostes participatives que convertiran els carrers i places del poble en l’epicentre de la celebració.
La festa arrencarà oficialment demà amb la cercavila i la proclamació del pubillatge, així com el pregó, que anirà a càrrec d’ASVICAF, coincidint amb el seu 25è aniversari, i del director general de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà. La nit continuarà, si el pla Alfa de risc d’incendis ho permet, amb un dels actes més esperats, el Correfoc, abans de donar pas a un dels plats forts: el concert de Miki Núñez, previst a la mitjanit a la plaça de l’Onze de Setembre. La festa seguirà de matinada amb les actuacions de Coco i del DJ Creuss.
La jornada de dissabte mantindrà el ritme festiu amb una agenda variada que inclourà el lliurament de la Medalla de Sant Vicenç de Castellet 2026, una jornada de portes obertes d’ASVICAF, una sessió de ball a l’esplai d’avis i l’actuació del Coro Rociero Virgen del Rocío. A la nit, la música i l’espectacle tornaran a ser protagonistes amb el concert de Festa Major i el ball de l’Orquestra Selvatana. Abans, però, el públic podrà gaudir, si el pla Alfa de prevenció d'incendis ho permet, de l’espectacle pirotècnic La llegenda de Castellet. La programació nocturna es completarà amb els concerts de 80 Principales i les sessions dels DJ Alegre i Neus González.
Diumenge serà una de les jornades més transversals de la festa. El programa matinal inclourà el concurs de pesca, el torneig d’escacs SUB-16, la 24a Trobada de Puntaires, que es recupera, i la missa solemne. A la tarda, la dansa i la música tradicional prendran el relleu amb el XIX Festival de Dansa i una audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell.
Ja al vespre, es mantindran dos dels actes més populars del diumenge: la recreació de l’Encierro Pamplonica i la botifarrada i ouferrada popular a la plaça de l’Onze de Setembre. Tot seguit, arribarà un altre dels grans atractius musicals de la festa major amb l’actuació d’Electrobacasis. La nit es tancarà amb la sessió del DJ Adrià Ortega. La festa s’acomiadarà dilluns amb una programació pensada especialment per al públic familiar. Durant tot el matí, la plaça de l’Onze de Setembre acollirà jocs d’aigua, mentre que a la tarda serà el torn de l’espectacle familiar The Incredible Box, de la Cia. La Tal. El punt final el posarà la tradicional Nit d’Havaneres, que enguany anirà a càrrec del grup Faroners de Calella.
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