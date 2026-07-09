La situació de risc d’incendi deixa Sant Vicenç sense correfoc i Llegenda de Castellet
El nivell 4 del Pla Alfa obliga a suspendre els dos espectacles pirotècnics, dels més arrelats de la festa major santvicentina
Com a alternativa, aquest divendres a la nit es farà una ceravila festiva seguint el recorregut del correfoc amb tota la imatgeria, elements i músiques que en formen part, però sense pólvora
Regió7
La festa major de Sant Vicenç de Castellet es quedarà sense tres dels seus actes propis i emblemàtics, tots ells espectacles amb pirotècnia: el correfoc gran, l’espectacle visual ‘La llegenda de Castellet’ i el correfoc infantil (que ja es va ajornar i suspendre la setmana passada, programat dins de la pre-festa, i que s’havia arribat a valorar de recol·locar-lo aquest cap de setmana central). El motiu és el context meteorològic d’aquests dies, amb onada de calor sostinguda i de risc extrem d’incendi.
La Colla de Geganters de Sant Vicenç, organitzadora de totes tres activitats, ha emès un comunicat en el qual s’informa de la suspensió perquè la situació actual de risc (Pla Alfa nivell 4) comporta que no es disposi de l'autorització de la Generalitat de Catalunya per a l'ús de pirotècnia, fet que impossibilita la celebració dels actes.
Alhora, manifesten que, més enllà del de fet de l'autorització administrativa, «volem deixar clar que, davant d'una situació de risc com l'actual, la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet tampoc consideraria ètic celebrar uns actes amb foc. La seguretat de les persones i la protecció del nostre entorn han d'estar sempre per damunt de qualsevol altra consideració».
El Correfoc de Sant Vicenç -un esdeveniment amb bestiari, músiques i identitat pròpia- és un dels actes que històricament obre la festa major santvicentina, ja que en els seus 42 anys d’història sempre s’ha celebrat el divendres, com a preludi d’un dels concerts principals, que enguany té Miki Núñez com a protagonista.
La Llegenda de Castellet, tot i que es va crear fa aproximadament una dècada dins del correfoc, des de fa tres anys es presenta de manera autònoma i com a acte per si mateix, en format d’espectacle visual estàtic que combina la pirotècnia amb narració teatralitzada, bestiari i músiques. En aquest cas, s’havia de celebrar aquest dissabte a la nit.
Acte alternatiu amb esperit de correfoc
La Colla de Geganters ha organitzat, però, una fórmula alternativa per no deixar la franja de la nit prèvia al concert sense una proposta festiva, i que a més estigui relacionada amb el correfoc. Tot i que no hi haurà pirotècnia, a la mateixa hora, 2/4 d'11 de la nit, arrencarà una cercavila des de la plaça Clavé que farà el mateix recorregut que faria el correfoc, sense pólvora, però amb tots els elements que el componen.
D'una banda, la imatgeria: els gegants diables Malparit i Figaflor, el drac Petardot i la serp Deshonesta, als quals se'ls afegiran en aquesta ocasió els gegantons diables. Es desenvoluparà combinant les músiques enregistrades pròpies del correfoc amb el so de percussió del grup PiKbé i la participació en algun punt dels grallers de la Colla de Geganters. Hi haurà el final clàssic, a la plaça de l'Onze de Setembre, amb la dansa dels gegants diables, 'l'Alliberament', i els balls finals de festa, previs al concert de Miki Núñez.
Tot el recorregut s'ambientarà amb elements lluminosos i confeti, com a alternativa festiva a la pirotècnia. Els organitzadors demanen la màxima participació i que, en la mesura del possible, es vagi vestit amb samarretes i mocadors del correfoc.
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre