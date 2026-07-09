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Súria celebra el dia Internacional de l’Orgull LGTBIQA+

El taller es va desenvolupar a les instal·lacions de L’Esplai i va anar a càrrec de la coneguda activista social i presentadora Brigitta Lamoure

Súria celebra el dia el Dia de l’Orgull LGTBIQA+

Súria celebra el dia el Dia de l’Orgull LGTBIQA+ / AJ. SÚRIA

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Regió7

Súria

La defensa del respecte a la diversitat va ser un dels eixos principals de la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQA+ a Súria, que va tenir lloc el passat dimecres 1 de juliol amb la celebració d’un taller participatiu. L’acte va comptar amb la participació de prop d’una vintena de persones.

El taller es va desenvolupar a les instal·lacions de L’Esplai i va anar a càrrec de la coneguda activista social, presentadora i cupletista Brigitta Lamoure, que va propiciar una interacció i diàleg constant amb les persones adultes i joves que hi van assistir.

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En el transcurs de l’acte, es va reivindicar el dret a viure amb plenitud la pròpia identitat, tot i l’actual context de creixent intolerància. Brigitta Lamoure va remarcar que «la identitat no és un caprici», i que tothom ha de ser lliure per estimar des del respecte a totes les persones i sensibilitats.

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