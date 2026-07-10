Condemnat a 21 anys de presó el mosso que estava acusat d'agredir sexualment una discapacitada a Rajadell
Ha estat considerat autor d'un delicte d'agressió sexual continuada amb abús de situació mental i penetració, i d'un delicte de pornografia amb abús de relació de confiança
L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó el mosso que estava acusat d'agredir sexualment de manera continuada una dona amb discapacitat psíquica i d'enganyar-la per a aconseguir material pornogràfic el 2023 a Rajadell.
L’home, que en el moment dels fets era Mosso d’Esquadra a la comissaria de Manresa, com ja va explicar Regió7, i que respon a les inicials A.M.M. ha estat considerat autor responsable d'un delicte d'agressió sexual continuada amb abús de situació mental i penetració, concorrent l'atenuant de reparació del mal causat, a la pena de setze anys de presó, amb inhabilitació absoluta durant el mateix temps. A aquesta se li afegeix la condemna per un delicte de pornografia amb abús de relació de confiança, concorrent l'atenuant de reparació del mal causat, a la pena de cinc anys de presó. També se li imposa una pena de prohibició d'apropar-se a menys de 500 metres de la víctima durant un termini superior en deu anys a la pena de presó imposada, i una responsabilitat civil de 60.000 euros pels danys morals derivats de tots dos delictes.
La sentència considera provat que l'home es va aprofitar de la discapacitat psíquica d'una dona, amb qui convivia diversos dies a la setmana a Rajadell, per sotmetre-la a un elaborat procés de manipulació psicològica amb l'objectiu d'obtenir pràctiques sexuals i material pornogràfic. Segons la sentència, l'acusat va crear una falsa acadèmia de massatges i diversos perfils ficticis a WhatsApp, des dels quals es feia passar per la directora del centre i altres alumnes. Mitjançant aquest engany, va convèncer la víctima, amb una discapacitat psíquica reconeguda del 55%, que havia de superar unes suposades proves, basades en l'obediència i la submissió al seu "professor", per accedir a una beca.
La resolució conclou que aquest sistema va anul·lar la capacitat de decisió de la dona i que, entre juny i agost del 2023, l'acusat va mantenir amb ella diverses pràctiques sexuals aprofitant-se de la seva especial vulnerabilitat. Igualment, considera acreditat que va aconseguir que li enviés fotografies i vídeos de contingut sexual i que també la va fotografiar i gravar nua fent-li creure que era un requisit per accedir a la falsa acadèmia. La sentència també recull que la víctima va patir un important perjudici moral arran dels fets.
La reparació del mal causat se li atribueix pel fet que l'acusat va consignar 25.000 euros per a la víctima abans de l'inici del judici. Va ser detingut l'11 d'agost de 2023, i es trobava en presó provisional, a la qual va ser ingressat per ordre judicial l'any 2024. L’home té oberta una altra causa per presumptament narcotitzar una altra jove per abusar d’ella.
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