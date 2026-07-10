La Festa Major de Súria comença amb el protagonisme de joves i infants
Els KEN i els KEI, principals activitats en els primers dies de festa conjuntament amb la música i la piscina nocturna
Regió7
La Festa Major de Súria ha començat amb el protagonisme de joves i infants en noves edicions dels Kampionats Esportius Nocturns (KEN) i dels Kampionats Esportius Infantils (KEI), que s’han desenvolupat aquesta setmana amb una alta participació. Els dies centrals del programa d’actes es viuran a partir d’avui, diada de Sant Cristòfol, patró de la vila.
Enguany, els KEN i els KEI han tornat a ser un dels eixos destacats de la Festa Major de Súria, amb centenars de participants i un alt nivell competitiu en els esports i jocs realitzats. Les competicions dels KEN van tenir lloc entre dilluns 6 i dimecres 8 de juliol a la plaça de Sant Joan, al Pavelló Municipal d’Esports i a la Piscina Municipal. Després de cada jornada dels KEN es van fer sessions de DJ a la plaça de Sant Joan, a càrrec dels guanyadors del concurs Jove DJ Festa Major, organitzat enguany per primera vegada: DJ Kike, DJ T-Masso i DJs Cal Pingüí. Els KEI s’han celebrat aquest dijous 9 de juliol al Parc Municipal Macary i Viader. Les activitats festives d’ahir dijous es completaran amb una cantada d’havaneres a càrrec del grup Port Bo (22.00 h, a la plaça de Sant Joan) i una sessió de piscina nocturna (de 22.00 a 24.00 h, a la Piscina Municipal).
A partir d’avui, la Festa Major oferirà concerts, balls, actes populars, tradicions i activitats esportives, entre d’altres atractius. L’acte oficial d’inici de la Festa Major tindrà lloc aquest mateix dia a les 20.30 h al davant de la Casa de la Vila, amb la participació de grups de cultura popular. En la salutació del programa de Festa Major, l’alcalde Albert Coberó desitja una molt bona Festa Major i convida tothom a participar dels actes programats com a expressió de retrobament, alegria, convivència i «vitalitat col·lectiva».
L’organització de la Festa Major és a càrrec de l’Ajuntament de Súria, sota la coordinació de l’àrea de Festes, i la Comissió de Festa Major, amb la col·laboració de nombroses persones i entitats de la vila.
Pròleg festiu
Com és habitual, en els dies previs a l’inici de la Festa Major es van celebrar diferents actes de caire participatiu, cultural i esportiu. Dins d’aquest pròleg festiu, la Societat Coral La Llanterna va oferir el passat divendres 3 de juliol el seu tradicional concert de Festa Major a la plaça Salvador Perarnau. L’endemà, dissabte 4 de juliol, es van celebrar dues veteranes competicions esportives vinculades a la Festa Major: la Tirada del Club de Tir Esportiu i el Concurs de Pesca de 12 hores de l’Agrupació de Pescadors Esportius. El mateix dia, centenars de persones van participar en una nova edició de la Caminada Nocturna de la Festa Major, organitzada pel Centre Excursionista, amb sortida des de la plaça de Sant Joan.
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
- El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- L'incendi de Navarcles ha cremat 53 hectàrees i deixa destrosses importants en una empresa de reciclatge d'Artés