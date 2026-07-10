Fonollosa i Sant Salvador demanen aturar el pla d’energies renovables
En tots dos casos consideren que el document elaborat pel Govern no s'ha fet d'acord amb el territori i que cal replantejar-lo a fons
Els Ajuntaments de Fonollosa i Sant Salvador de Guardiola són dos dels últims del Bages que han aprovat formalment per ple municipal una moció en relació amb el document amb què la Generalitat vol planificar on es podran implantar instal·lacions eòliques i fotovoltaiques en els pròxims anys. És l’anomenat Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER). El que demanen aquests consistoris bagencs és aturar-lo i replantejar-lo. Es mostren favorables tant de les noves modalitats energètiques com de la necessitat de fer-ne una planificació, però discrepen de com s’ha procedit per elaborar aquest document i del resultat final.
Així, l'Ajuntament de Fonollosa diu que comparteix «la necessitat d'avançar cap a un model energètic més net i sostenible» per fer front al canvi climàtic, però que considera que «una transformació d'aquesta magnitud s'ha de fer comptant amb els municipis, la ciutadania i el territori des del primer moment».
Per aquest motiu, la moció reclama a la Generalitat que s'aturi la tramitació del pla «fins que s'obri un procés real de participació amb els ajuntaments» i es revisin els criteris amb què s'han definit les zones prioritàries per a la implantació de les energies renovables.
Paral·lelament a aquest posicionament institucional, l'Ajuntament de Fonollosa està preparant les al·legacions al pla, «amb l'objectiu de reduir, dins els límits que el mateix pla preveu, les zones prioritàries previstes al municipi per a possibles instal·lacions fotovoltaiques». Aquest treball vol preservar les zones habitades, tant els nuclis com les masies, i protegir els espais de més valor natural, patrimonial i històric.
L'Ajuntament considera que la transició energètica «només serà possible si es construeix des del consens i el respecte pel territori». Per això, reclama una planificació que «faci compatible la producció d'energies renovables amb la preservació del paisatge, l'activitat agrària, el patrimoni i la qualitat de vida dels municipis rurals».
En el cas de Sant Salvador, el consistori afirma que la zonificació que apareix al pla «afecta un bon nombre de propietaris, tant agrícoles com ramaders, forestals i particulars que no n’han estat informats directament». També sosté que els ajuntaments afectats «no hem estat ni consultats fins que s’ha obert el termini d’al·legacions. Tot i compartir els objectius del pla i apostar per una transició energètica sostenible, considerem que una transformació d’aquesta magnitud i rellevància mereix un procés més obert, transparent i participatiu».
L’Ajuntament va convocar els propietaris més afectats en hectàrees pel PLATER a una reunió informativa i participativa, en la qual, diuen, «es va posar de manifest la poca informació que fins aleshores tenien sobre l’afectació a les seves finques. No són els únics, ja que també hi ha moltes finques més petites que també entren dins de les zones delimitades».
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