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Gemma Codina serà la candidata de Fem Poble–CUP a les municipals de Sallent

La nova cap de llista entrarà com a regidora en els últims mesos de la legislatura en substitució de Clara Ferrés

Gemma Codina és la nova cap de llista de la formació a Sallent

Gemma Codina és la nova cap de llista de la formació a Sallent / Fem Sallent-CUP

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Regió7

Sallent

Fem Poble-CUP ha escollit Gemma Codina com a candidata a les pròximes eleccions municipals a Sallent amb l’objectiu de «consolidar i ampliar una alternativa política al servei de la classe treballadora i amb arrelament al municipi». Després de més de 20 anys de presència institucional de la CUP a Sallent, la formació reivindica que «el poble no seria el mateix sense la seva tasca i lluita», i defensa la necessitat de continuar-hi sent «per aprofundir els canvis iniciats». Segons la formació, «en un context advers, amb l’auge de l’extrema dreta i amb governs municipals allunyats de les necessitats de la majoria social», la candidatura es marca com a objectiu «trencar l’actual majoria absoluta i esdevenir decisiva per definir les polítiques del municipi: els grans canvis s’inicien sempre des dels municipis».

El relleu també afecta el grup municipal. L'actual regidora Clara Ferrés ha deixat l’acta i Gemma Codina la rellevarà. A més, Codina serà la portaveu fins a final de legislatura, al costat de Guillem Cabra, que continuarà com a regidor. Tant la candidatura com aquests canvis han estat acordats per l’assemblea de Fem Poble–CUP. Codina assumeix el càrrec amb «voluntat de continuïtat i reforç polític del projecte: no és un projecte personal sinó col·lectiu, i amb el compromís d’acabar la legislatura i encapçalar el projecte de cara als comicis». La candidata defensa la necessitat «de dir les coses clares i ser l’alternativa des de l’ajuntament, amb més presència institucional i més capacitat d’incidència política».

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Enginyera Tècnica Forestal, Codina compta amb una trajectòria professional vinculada al territori, especialment en l’àmbit agroforestal i ambiental. Ha treballat com a tècnica forestal, educadora ambiental i tècnica-comercial agrícola, desenvolupant tasques de gestió, assessorament i control en aquest sector. Paral·lelament, ha acumulat experiència en altres àmbits laborals, com la restauració o el comerç local. En l’àmbit polític i social, és militant de la CUP de Sallent des del 2003 i ha desenvolupat responsabilitats a escala local, territorial i nacional, incloent-hi la seva participació durant diversos anys al Secretariat Nacional de la CUP. També està vinculada a l’esquerra independentista i al teixit associatiu del municipi, participant activament en entitats culturals i socials. «Hi ha molta feina a fer i estem disposades a fer-la», ha afirmat, tot reivindicant «la necessitat d’organització col·lectiva» i fent una crida «a trobar-nos als carrers per parlar i debatre sobre el futur de Sallent».

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