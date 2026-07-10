L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder subsistir
El conseller Sàmper ha visitat l'empresa i ha criticat la decisió de les companyies asseguradores de no cobrir el sector residus per l'alta sinistralitat
L'empresa Desferres de Catalunya, DesCat, es troba en una situació crítica, després de l'incendi que va acabar calcinant bona part de les instal·lacions d'Artés. "Si no tinguéssim un bagatge de 50 anys d'història, el tancament estaria sobre la taula. De fet, segueix sent una possibilitat", deia José Luis Sánchez, director general del grup ambiental. A més, l'empresa es troba en un altre greu problema, i és el fet que activitats de ferroveller com aquesta no disposen d'assegurança, perquè les companyies asseguradores no les volen assegurar.
El conseller d'Empresa de la Generalitat, Miquel Samper, ha visitat a primera hora d'aquesta tarda les instal·lacions afectades pel foc, que encara fumegen, i encara van sent remullades pels Bombers. Els responsables de l'empresa han demanat a la Generalitat que els ajudi a reubicar i a reconstruir la planta cremada. Segons Sánchez, "ara mateix l'activitat productiva està a zero. Tenim cinc centres, però aquest és el principal, i dona feina a entre 80 i 100 treballadors directes. Aquests dos dies els hem donat festa, però els hem mirat de repartir per la resta de centres. Tot i això, sense la feina que es feia a Artés, no hi ha empresa". A hores d'ara no han pogut fer balanç de danys, però "les pèrdues seran milionàries". La planta d'Artés és la més important dels cinc centres de reciclatge que té el grup i gestiona 40.000 tones de residus l'any.
El conseller ha confirmat que la planta no disposa de pòlissa d'assegurança per la negativa de les companyies asseguradores de cobrir el sector de residus per la seva alta sinistralitat. "No pot ser que una activitat econòmica estigui sense assegurar", ha lamentat Sàmper. En aquest sentit, s'ha compromès a intentar solucionar aquest problema. "Des de l'administració hem de veure quines reunions tenim amb les companyies asseguradores, no per aquest sinistre, sinó per futurs, perquè el que no pot ser és que una activitat econòmica estigui sense assegurar. L'únic que s'hauria de postular per part de les asseguradores és si la prima val 2, 4, 6 o 15. Però evidentment una activitat com aquesta no pot estar sense assegurar".
Per això, s'ha compromès a ajudar l'empresa a trobar una ubicació temporal alternativa i a buscar ajuts per reconstruir la planta. "Ens han fet arribar els titulars d'aquesta empresa que, efectivament, necessiten una reubicació al més aviat possible, que no és fàcil, perquè no estem parlant de 1.000 metres, sinó que estem parlant de gairebé 20.000 metres o més de 20.000 metres". Sàmper també ha recollit el guant d'una segona petició, la de reconstruir. "Se'ns demana, amb tanta vehemència com la primera, agilitzar tots els permisos necessaris per poder portar a terme aquesta activitat com més aviat millor. Ja tenen una reunió prevista, crec que el dilluns que ve, amb l'Agència de Residus de Catalunya, i intentarem tant des de l'Agència de Residus, per tant, depenent de territori, com des del Departament d'Empresa, impulsar tant la reubicació, d'una banda, com els permisos administratius tan aviat com es pugui".
Subscriu-te per seguir llegint
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Amagat un nou tresor de 1.500 euros, ara a Sant Vicenç de Castellet
- El tancament dels tres quioscos del Passeig Pere III genera un debat sobre el seu futur
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació