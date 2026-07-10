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La línia de Renfe de Manresa a Calaf es tallarà durant tres dies per obres

La companyia establirà un servei alternatiu per carretera entre Terrassa Estació del Nord i Cervera per als trens de la línia RL4 de Rodalies

Un tren de la LR4 de Renfe al seu pas per Calaf

Un tren de la LR4 de Renfe al seu pas per Calaf / ARXIU/MIREIA ARSO

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David Bricollé

David Bricollé

Manresa

Adif durà a terme obres de millora a la infraestructura ferroviària en el tram entre Calaf i Manresa entre el dissabte 18 i el dilluns 20 de juliol. Una actuació que farà que el servei de trens quedi interromput durant aquests tres dies entre les estacions de Cervera de Segarra i Manresa. Un cop s’hagin realitzat les marxes exploradores el dilluns 20 al matí, es preveu que el servei recuperi la circulació ferroviària de manera progressiva.

Per garantir la mobilitat dels viatgers durant el cap de setmana en què es desenvoluparan els treballs, Renfe ha anunciat que posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre Cervera, Manresa i Terrassa Estació del Nord. Aquest dispositiu comptarà amb autobusos semidirectes amb parada a Cervera, Calaf, Manresa i Terrassa, i microbusos amb parada a totes les estacions del tram afectat, que afecta estacions del Bages i l’Anoia.

Per la seva banda, el servei de la línia RL3 entre Lleida-Pirineus i Cervera es prestarà amb total normalitat, mantenint la programació habitual de trens.

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Renfe recomana als viatgers planificar els seus desplaçaments amb antelació i consultar els horaris tant dels trens com dels serveis alternatius per carretera a través dels webs rodalies.gencat.cat i renfe.com. Així mateix, assegura que la informació actualitzada estarà disponible a l’app de Rodalies de Catalunya, al telèfon d’atenció al client i als perfils oficials de X @rodalies i @renfe.

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