Entrevista | Maria Àngels Alsina Bibliotecària a Súria
Maria Àngels Alsina, bibliotecària de Súria: «Tinc molta il·lusió per poder treballar amb més recursos»
Alsina, que treballa a l'espai des del 1993, entoma el trasllat amb les ganes de poder oferir «més recursos i més serveis», malgrat que «ara sap greu canviar de lloc i tancar la porta aquí»
L'edifici que, durant dècades, ha acollit la Biblioteca Municipal de Súria, tanca les seves portes aquest divendres per començar un trasllat al nou edifici, més modern i, sobretot, molt més gran. La Maria Àngels Alsina és de Sallent, i és bibliotecària al municipi des de l’any 1993. Ara, haurà de fer el trasllat al nou edifici, que enfronta amb ganes, però també amb la nostàlgia de deixar enrere un edifici on hi ha treballat durant tots aquests anys.
Què suposa per vosaltres fer aquest trasllat?
Serà un gran canvi, perquè les instal·lacions que tenim ara se’ns han quedat petites. Amb el trasllat, ens podrem equiparar a les altres biblioteques que estan fent ara. Podrem oferir més serveis, tindrem més recursos. Això és el canvi principal. Ampliarem l’equip i podrem fer més activitats, més serveis.
Després de tants anys a l’edifici, com s’entoma el canvi?
Per una banda, hi tinc estima, a aquest lloc, perquè jo m’he desenvolupat professionalment aquí, em fa una mica de cosa marxar, però amb esperança que anem a un nou lloc. És un nou començar, començar amb un equip nou. Com si comencéssim de zero. Serà estrany perquè sempre ho hem fet tot aquí, malgrat les limitacions, ho hem adaptat. Hem fet moltes presentacions de llibres que estaven plenes de gent, i ho hem adaptat a les limitacions que tenia l’espai perquè tothom se sentís bé. Tinc molta il·lusió d’anar a un lloc nou, veure una altra manera de fer les coses, amb més recursos.
Ara, quin és el calendari a seguir?
A partir de la setmana que ve, vindrà una empresa que posarà xips als llibres. Llavors, suposo que cap al setembre s’incorporarà un nou equip i començarem a posar els llibres en caixes i, quan l’edifici nou tingui els prestatges, podrem fer el trasllat.
I com viureu el mentrestant?
La gent se’ns queixa una mica, però jo els hi dic que és un mal necessari. És un traspàs que s’ha de fer. Però seguirem fent els clubs de lectura, ens cediran un altre espai. Ja hem procurat tenir els exemplars de les primeres sessions de la tardor. El préstec de llibres és el més difícil, però la gent es belluga bastant per les biblioteques del voltant, i també es pot accedir a la biblioteca digital. És un mal que hem de passar, que és necessari.
Què hi sortiu guanyant amb aquest nou edifici?
L’espai. Aquí són 260 metres quadrats, i allà en són molts més. Aquí només tenim una sala on ho hem de fer tot, i quan hem de fer activitats, va en detriment del servei de biblioteca. S’ocupa tot l’espai central i ja no pots donar llibres, no pots consultar a internet… Allà no ens passarà, perquè tindrem una sala d’actes, on podrem fer les hores del conte i les xerrades. Hi ha una sala més petita, on podrem fer els clubs de lectura i formacions. Podrem fer cada servei en el seu lloc, i tothom podrà fer sense que passés res.
I alguna cosa que trobareu a faltar?
Sobretot la part nostàlgica. Quan sigui allà, suposo que ja estarà, però ara sap greu canviar de lloc i tancar la porta aquí… Però un cop siguem allà, que veiem el moviment de llibres allà, ja estarà. Ens enfocarem cap allà.
Com si us mudéssiu de casa.
Exacte. Aquí tenim els records, les fotos. Aquest lloc ha viscut moltes coses. Hi ha passat un munt de gent, tots els actes… Però ja està. Hem de mirar cap allà.
Fareu algun acte de comiat?
Ara no, però parlant amb el regidor de Cultura i potser, de cara al setembre, fem algun acte de comiat. Ara tenim un photocall, un petit mural, on la gent es pot fer fotos de comiat, i tenim un llibre on fer dedicatòries. Ara fa calor, aquí costa de venir, perquè estem a sobre d’una pujada i amb la calor la gent no ve tant. També estem a festa major, i hem pensat que era millor fer alguna cosa de cara al setembre.
Aquests problemes d’ubicació s’arreglen amb l’edifici nou.
Oi tant. Està al centre, i en pla. Això serà fantàstic. Les persones grans, i no tan grans, això d’estar al capdamunt de la pujada, i amb aquesta calor, costa més. I allà no. Allà t’hi entrabanques, amb la biblioteca. És al centre. És perfecte, la nova ubicació.
De tots aquests anys a l’edifici, amb què es quedaria?
Ens han passat molts personatges, autors molt coneguts, però jo em quedo amb el caliu dels usuaris, de les persones que han vingut a tots els actes, que ens han fet costat. Amb el grup d’usuaris que tenim, que quan els hi proposes qualsevol cosa, venen de seguida. I amb quedo amb això.
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