El risc extrem d’incendi i les festes: el nivell Alfa 4 capgira actes de la regió central
Municipis com Sant Vicenç, Súria o Igualada han hagut de suspendre pel perill de foc activitats programades molt arrelades i buscar-hi alternatives
Un dels àmbits que està afectant les onades de calor creixents i més sostingudes dels últims anys és el de les activitats festives, i en especial les festes majors, que en gran part es desenvolupen en el pic dels mesos d’estiu i que, com a país mediterrani, tenen molt arrelades tradicions vinculades al foc i la pirotècnia.
Ja en els darrers anys s’han hagut de suspendre en força casos el que és una tradició inherent d’aquestes festes arreu, els castells de foc. Situació que, fins i tot, ha fet que alguns municipis en prescindissin directament o que l’hagin reubicat en una altra data del seu calendari festiu fora de l’estiu. Un fet que, potser, obligarà a curt i mitjà termini a fer altres replantejaments davant la repetició d’aquest escenari.
Aquesta setmana, en el que està sent una onada de calor especialment accentuada, estem tenint en pocs dies i hores exemples de diverses situacions que, a més a més, afecten celebracions de característiques força diverses. I davant les quals els organitzadors han hagut no només de decidir anul·lacions, sinó també maniobrar per trobar alternatives.
Sense correfoc ni llegenda a Sant Vicenç
Aquest dijous al vespre, per exemple, es comunicava la suspensió de dos dels principals actes de la festa major de Sant Vicenç de Castellet pel nivell 4 del pla Alfa. Totes dues vinculades a l’ús de pirotècnia, que en aquest escenari no es pot utilitzar. Es tracta del correfoc, activitat amb 42 anys de trajectòria al poble i que aquest divendres, com és tradicional, havia de donar el tret de sortida oficial al cap de setmana central; i ‘La llegenda de Castellet’, espectacle visual estàtic que combina la pirotècnia amb narració teatralitzada, bestiari i músiques, que en aquest cas, s’havia de celebrar dissabte a la nit.
Per no deixar la franja d’avui del correfoc buida, s’ha organitzat una fórmula alternativa, i intentarà mantenir-ne l’esperit. Tot i que no hi haurà pirotècnia, a la mateixa hora, 2/4 d'11 de la nit, arrencarà una cercavila des de la plaça Clavé que farà el mateix recorregut que faria el correfoc, sense pólvora, però amb tots els elements que el componen: bestiari i músiques, amb confeti en lloc de pólvora.
A Súria, ni castell de focs ni trabucaires
També aquest dijous a la nit l’Ajuntament de Súria ha informat que el castell de focs de la festa major, previst per al dilluns 13 de juliol, ha estat suspès a causa de la desfavorable situació generada per l’onada de calor i l’elevat risc d’incendis forestals. Aquest acte serà substituït per un espectacle de drons que tindrà lloc el mateix dia i a la mateixa hora, a l’entorn del pont de Salipota.
També s’ha avançat que el castell de focs s’intentarà encabir-lo pròximament en alguna altra celebració destacada, quan no es donin les desfavorables circumstàncies meteorològiques actuals.
Però la situació no només afecta espectacles pirotècnics, sinó amb el simple ús de pólvora. Això ha fet que, també a Súria, s’hagi hagut de suspendre la Galejada de Trabucaires, prevista per al matí del diumenge.
Globus a terra a Igualada
D’altra banda, el festival de globus d'Igualada, l’European Balloon Festival, ha hagut de suspendre els vols de matí i tarda, que començaven dijous, tot i que es mantenen la resta d’activitats, com ara la de dissabte a la nit, el Night Glow.
Per motius de seguretat i prevenció, mentre es mantinguin aquestes condicions meteorològiques i les restriccions decretades per la Generalitat pel perill d’incendi, els globus aerostàtics no s’enlairaran, ja que, d'una banda, utilitzen cremadors de flama per escalfar l’aire que permet el vol i, de l’altra, els aterratges es produeixen habitualment en camps i espais amb vegetació.
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