Entrevista | Francisco Orozco Cardoní de 96 anys
"Surto a passejar d’hora al matí perquè a la tarda no s’hi pot estar"
Tot i l'episodi de calor extrema, aprofita per sortir a caminar pel passeig de la Vila als matins, quan la temperatura encara és més suportable. Les hores de més incidència les passa dins de casa, amb el ventilador posat, conscient de la sort que té: "Els que treballen al camp, a les obres o al carrer ho han de passar malament"
Francisco Orozco, de 96 anys, viu a Cardona, a casa d’una de les seves filles. Tot i les limitacions pròpies de l’edat, encara camina tot sol, com li agrada presumir. Per això, cada dia aprofita per fer un petit passeig per la plaça de la Fira de la vila bagenca, tal com ha fet tota la vida. Això sí, sempre ho fa sense apartar-se de l’ombra.
Com està vivint l’onada de calor dels darrers dies?
En la mesura del possible, cada dia intento sortir al carrer a passejar amb les meves filles, perquè m’agrada fer-ho. Aquests dies de calor, surto al matí, que encara no en fa tanta. Sempre procuro quedar-me a l’ombra, que s’hi està millor. I així, la calor no es passa pas malament.
I quan comencen a pujar les temperatures?
Quan la calor apreta més, s’està millor a casa. Per això, surto a passejar d’hora al matí, perquè a la tarda no s’hi pot estar. Cap al migdia acostumo a recollir-me i ja no surto més fins al dia vinent. Amb el ventilador engegat, tenint les finestres tancades allà on toca més el sol i bevent aigua fresqueta de la nevera, jo hi estic prou bé.
Sempre ha fet tanta calor a l’estiu?
Jo vaig néixer el 1930 i a la meva època no recordo que fes tanta calor com en fa ara. Dècades enrere, a la primavera ja començava a fer-ne i les temperatures anaven pujant més a poc a poc. Ara sembla que pugin més i que cada vegada ho facin més de sobte.
Ara, hi ha persones a qui la seva feina els obliga a estar exposats al sol.
Sí. Jo tinc la sort de poder passar la calor dins de casa i compto amb l’ajuda de les meves dues filles. Així, les onades de calor no es passen tan malament. Però aquells que treballen al camp, en obres o al mateix carrer, ho han de tenir molt més complicat, perquè estem arribant a unes temperatures molt altes i aquests no sempre tenen llocs amb ombra on protegir-se del sol.
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