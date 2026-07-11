El Centre Excursionista del Bages puja al mirador del Talló
Durant la sortida, els excursionistes van poder contemplar la sortida de la lluna entre Montserrat i el Montcau
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