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El Centre Excursionista del Bages puja al mirador del Talló

Durant la sortida, els excursionistes van poder contemplar la sortida de la lluna entre Montserrat i el Montcau

El Centre Excursionista del Bages puja al mirador del Talló

El Centre Excursionista del Bages puja al mirador del Talló / CECB

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El Centre Excursionista Comarca de Bages va pujar al mirador del Talló a Castellgalí, coincidint amb una nit de lluna plena.

Un cop passat per la font del Montseny, els excursionistes van agafar forces contemplant la sortida de la lluna entre Montserrat i el Montcau.

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