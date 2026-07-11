El concurs per remodelar el complex de les piscines de Navàs queda desert i n’endarrerirà l’execució
L’Ajuntament obrirà ara un procés negociat per intentar trobar una empresa que vulgui assumir el projecte, que té un pressupost de gairebé 1,4 milions d’euros
L’execució del projecte de remodelació del complex de les piscines d’estiu de Navàs anirà més tard del que es volia, la qual cosa complicarà un calendari molt condicionat per la necessitat de tenir disponible la instal·lació remodelada per a la temporada d’estiu del 2027. El motiu és que el concurs de licitació del projecte, que s’ha fet ara, ha quedat desert perquè, tot i que s’hi van arribar a interessar quatre empreses, finalment cap ha optat a l’adjudicació de l’obra. Adjudicació que es volia formalitzar ja perquè els treballs poguessin començar tan bon punt es tanqués l’actual temporada de bany, per tenir temps d’arribar a la pròxima.
És una actuació amb diversos fronts que inclou la construcció d’un nou edifici d’accés amb vestidors i un servei de bar-restaurant amb terrassa, la substitució de la piscina petita actual per un vas més gran, una ampliació de la zona de gespa, i l’adequació d’una quarta pista de pàdel en lloc de la que encara queda de tenis.
Per intentar que s’endarrereixi el mínim possible, el consistori va convocar un ple extraordinari urgent que va servir per declarar formalment deserta la licitació d’aquest projecte i, tot seguit, aprovar una nova licitació per procediment negociat sense publicitat. És a dir, contactant directament amb un mínim de tres empreses diferents perquè alguna d’aquestes vulgui assumir el projecte, que va sortir a concurs amb un pressupost d’1.390.000 euros (el consistori disposa d’una subvenció de 453.718 euros del Pla General d’Inversions de la Diputació).
L’alcalde navassenc, Jaume casals ‘Tai’ (CUP), va explicar que «en aquesta licitació es va fer una cosa més important, que és una visita a les instal·lacions per veure les afectacions que podia tenir l’execució de l’obra. Quatre empreses ho van venir a veure, però no van presentar cap proposta». Segons Casals, l’argument principal que se’ls va transmetre era el pressupostari, «en algun cas ens deien que anàvem un 14% per sota del que tocaria, per l’encariment de materials», tot i que hi afegia que «els redactors del projecte ens deien que era un preu que donava marge».
El procediment negociat suposa fer un contacte directe amb diferents empreses mitjançant l’enviament d’una convocatòria formal, sense canviar cap aspecte de la licitació que s’ha fet prèviament. És a dir, s’ha de mantenir el projecte idèntic, el mateix import i els mateixos terminis, però es confia que tractant-ho directament alguna constructora ho vegi viable.
A preguntes de l’oposició, l’alcalde navassenc ja avançava que «si ens trobéssim que igualment aquest procés procediment negociat no prospera, hauríem d’optar per refer el projecte i intentar elevar els imports o desistir d’algunes actuacions. S’hauria de revisar el projecte, tornar-ne a sotmetre al ple l’aprovació inicial, fer-ne l’exposició pública i l’aprovació definitiva, i això ens endarreriria tota l’execució».
En aquest sentit, valorava que «potser podem jugar en el negociat amb el calendari. Plantejar de fer per parts i veure quina part del projecte pots fer que quedi ben tancada i que no afecti l’altra. I si després hi ha el període de tres mesos d’estiu [del 2027] que s’ha de fer servir la piscina, que a partir de setembre es puguin enllestir les altres fases. Ens caldrà parlar de tu a tu amb les empreses i veure com ho veuen viable». «En tot cas», hi afegia, «s’intentarà planificar el millor possible perquè no ens quedem sense piscina».
Tant ERC, com PSC i Junts es van abstenir en la declaració de concurs de desert i d’obertura del procés negociat, i la proposta va prosperar amb els quatre vots de l’executiu de la CUP, que va concretar que aquest procediment s’ha d’iniciar al llarg dels 20 dies posteriors a l’aprovació.
El que es projecta
L’obra principal del projecte és un nou edifici que ha d’incloure la part de serveis i de nous vestidors, i que també reservarà espais per als clubs de natació i de pàdel. A més, comunicarà amb el futur bar-restaurant amb terrassa, que es traurà a concessió i tindrà una capacitat per a més de cent comensals. Aquest nou servei substituirà el bar actual, que és deficitari. Abans, s’ha d’enderrocar la instal·lació de les dutxes i els vestidors que encara hi ha del Club de Tenis, i que s’integraran en el nou edifici, i tot plegat també permetrà guanyar espai de gespa al recinte de les piscines.
Pel que fa a la zona de bany, el projecte preveu substituir un dels dos vasos que hi ha actualment. Es traurà el petit, que té forma arrodonida, i es canviarà per un de més gran de tipus platja, que permetrà un major aforament tot i que continuarà sent el vas petit i pensat per a la mainada. Finalment, en el recinte adjacent on hi ha les pistes esportives, s’apostarà per una quarta pista de pàdel i se suprimirà la que encara queda de tenis.
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