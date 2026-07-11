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Súria commemora per segon any consecutiu el Dia Internacional de les Vídues amb un dinar de germanor

L'acte va incloure una xerrada va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila amb la presència de prop d’una vintena de persones

Súria commemora per segon any consecutiu el Dia Internacional de les Vídues amb un dinar de germanor

Súria commemora per segon any consecutiu el Dia Internacional de les Vídues amb un dinar de germanor / AJ. SÚRIA

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Regió7

Manresa

La lluita contra la solitud i la necessitat de mantenir els vincles amb l’entorn familiar i social van ser dos dels temes centrals dels actes organitzats a Súria en motiu del Dia Internacional de les Vídues. L’Ajuntament va commemorar aquesta data per segon any consecutiu amb la celebració d’una xerrada i un dinar de germanor. La xerrada va tenir lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila amb la presència de prop d’una vintena de persones. La regidora de Joventut, Medi Ambient i Igualtat, Montserrat Albacete, va expressar la seva satisfacció per la consolidació del dia Internacional de les Vídues a Súria.

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