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Rescaten dues persones il·leses a Marganell que van quedar aïllades després de baixar fins a 25 metres

L'operació per treure-les d'on havien anat a parar, des d'on no podien avançar ni retrocedir, es va fer amb cordes

Imatge d'arxiu d'un equip dels Bombers en una operació de rescat a muntanya

Imatge d'arxiu d'un equip dels Bombers en una operació de rescat a muntanya / Arxiu/Bombers

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Dues persones van quedar aïllades aquest dissabte a Marganell després de baixar per una canal equivocada per on van descendir durant cinc metres per un terreny inconsistent i, tot seguit, van anar patinant per una rampa vint metres més. Van quedar en un punt des d'on no podien avançar ni retrocedir.

Els Bombers van activar, per terra, els Grae, més una dotació de suport per anar-les a buscar. L'avís es va rebre quan faltaven quatre minuts per a les 11 de la nit.

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Quan les van localitzar estaven il·leses, però no podien continuar ni cap amunt ni cap avall. L'accés fins a on estaven es va fer amb cordes i es va procedir a la seva extracció assegurant-les des de dalt, on van poder arribar pels seus propis mitjans. La tornada es va fer per coll de Port i els van acompanyar fins al pàrquing del Casalot.

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