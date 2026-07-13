Ensurt a Castellgalí pel foc a unes plaques solars del sostre d'una nau
El foc, que ha fet desallotjar l'empresa i confinar les naus properes, només ha cremat unes plaques solars
L'avís d'un incendi a la planta que l'empresa química Lasem té a Castellgalí ha provocat un ensurt a la zona. Poc després de dos quarts de dues s'ha donat l'avís que sortia foc de la planta de la nau.
Els Bombers hi han desplaçat 6 dotacions i s'ha activat el pla PLASEQCAT d'alerta de risc químic. Els treballadors han sortit de l'empresa, i s'ha demanat a les naus veïnes que es confinessin. De seguida, però, s'ha pogut comprovar que el foc procedia d'unes plaques solar al sostre de l'empresa. A l'arribada dels efectius, els bombers de la mateixa empresa ja havien extingit el foc amb una boca d'incendi equipada i també hi havien aplicat escuma. Finalment, el foc ha afectat 5 plaques i s'ha pogut apagar amb facilitat un petit focus que havia saltat a l'interior.
Al cap de dues hores es desactivava el PLASEQCAT, tot i que una dotació dels Bombers seguirà a la zona, a l'espera que baixi la temperatura per a poder acabar de donar l'incident per acabat. Per eliminar el risc elèctric, han desconnectat manualment les plaques fotovoltaiques accessibles del circuit afectat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) informa que no ha atès cap persona.
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