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Sallent projecta reformar la façana antiga de la Fàbrica Vella

Les obres serviran per transformar l’espai, actualment inaccessible, en una zona cultural i visitable

La façana de la Fàbrica Vella, en l'aspecte que té actualment

La façana de la Fàbrica Vella, en l'aspecte que té actualment / Mireia Arso

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Lluc Grandia

Sallent

L’Ajuntament de Sallent ha presentat un projecte per restaurar la façana de la Fàbrica Vella del municipi. L’execució d’aquestes obres està pendent de rebre el finançament i la voluntat del consistori és poder-ho fer en el més aviat possible.

Actualment, la façana, situada a un extrem del pont de la Concòrdia (pont Nou), es troba en un bon estat després de les obres de consolidació que es van dur a terme recentment, durant la construcció de la nova residència, situada just al costat. Segons l’Ajuntament, era un element arquitectònic i històric que corria perill d’acabar perdent-se, i amb les actuacions que es va fer es va assegurar que no perillés més. Ara, es vol actuar fent una segona fase, amb la qual es permetrà que l’espai sigui accessible i visitable, convertint-se en un espai més del municipi i, a més, es puguin realitzar-se actes culturals en els espais habilitats.

L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, va detallar a aquest diari en què consistirà l’actuació. A més d’acabar de consolidar completament l’estructura ja existent, «s’habilitaran tres terrasses, completament restaurades, a la banda interior, d’esquena al riu. I es restaurarà un terrat mirant cap al Llobregat». A més, una altra part important de l’obra és «l’escala de volta principal, per on s’accedirà a aquestes terrasses». A més, es preveu instal·lar un sistema d’il·luminació perquè sigui accessible també a les hores de menys llum. L’objectiu, detalla Ribalta, és «mantenir el patrimoni industrial del municipi, per dignificar-lo i fer-lo útil per a tota la ciutadania». 

Les terrasses interiors es remodelaran

Les terrasses interiors es remodelaran / Mireia Arso

La Fàbrica Vella de Sallent va ser un important complex fabril durant els segles XIX i XX, dedicada al tèxtil. Amb la crisi del sector, als anys setanta va tancar, i es va degradar al pas de les dècades. No va ser fins als 2000 quan es va buscar donar-li una nova vida. A part de la façana que es reformarà, la resta d’espais s’han transformat, com en el cas de l’Espai Cultural Fàbrica Vella, inaugurat l’any 2017, o bé s’han tirat a terra per fer zones verdes o la nova residència, encara per estrenar.

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Precisament, consultat per aquest diari, Ribalta ha informat que la construcció del nou equipament residencial ja està «completament acabada» i que, ara mateix, s’està fent el procés per comprar els mobles i equipaments necessaris. Tot i que explica que, fins al setembre, no es podrà posar una data fixa al trasllat cap al nou edifici, la voluntat de l’executiu es manté en poder fer el canvi abans d’acabar aquest any.

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