El Bages concentra la càrrega dels peatges supervivents
Ara que la Generalitat es planteja el possible retorn del pagament a vies d’alta intensitat, com l’AP-7, és oportú recordar que dels cinc que queden a Catalunya, quatre estan ubicats en una via vertebral per a la comarca i l’àrea central, la C-16
És la regió central, i el Bages en particular, el territori de Catalunya més castigat pels peatges? La pregunta no és gratuïta i té un doble motiu. D’una banda, una afirmació feta recentment pel cap de files de Junts a Manresa, Ramon Bacardit. De l’altra, el fet que la Generalitat hagi obert ara la porta a recuperar els peatges a les vies d’alta capacitat en un termini de dos o tres anys si s’arriba a un acord polític i amb el conjunt de l’Estat. I al fet que hi ha una realitat constatable que pot donar una resposta afirmativa a la pregunta plantejada a l’inici, malgrat que tot és matisable.
L’afirmació la feia Bacardit en una roda de premsa convocada per fer públic el seu desacord amb els pressupostos aprovats per la Generalitat, i en la qual van detallar les demandes que la formació volia que s’incorporessin per a la regió central, centrades sobretot en millores en la mobilitat. Bacardit va exposar que una de les peticions principals (concretada en forma d’esmena) era la de dotar de pressupost la implantació d’una «bonificació total» del peatge de l’autopista Terrassa-Manresa, «com a mínim per als residents del Bages, el Berguedà i el Solsonès», considerant-los els usuaris potencials més directes. És a dir, Junts vol que es vagi un pas encara més enllà de l’actual gratuïtat -acotat a aquest territori-, que té dos condicionants principals: que és aplicable només de dilluns a divendres laborables, i que és efectiu sempre que es fa un trajecte d’anada i un de tornada en menys de 24 hores.
Bacardit ho argumentava afirmant que aquestes comarques «estem patint quatre dels cinc peatges que queden a Catalunya». I aquesta manifestació és absolutament certa. Tot i que s’hi podria posar un «però», que és el fet d’acotar-ho a un territori, partint de la base que aquests peatges els paga tothom per igual que en faci ús, vingui d’on vingui.
Però el que és una realitat és que aquests quatre peatges als quals feia referència el líder de Junts a Manresa estan situats en una via que incideix sobretot en la mobilitat quotidiana d’aquestes tres comarques de l’àrea central.
El fet és que la C-16 (l’eix de sud a nord que connecta Barcelona i l’àrea metropolitana amb el Pirineu passant pel Vallès, el Bages, el Berguedà i la Cerdanya) és ja una de les poques vies que queden amb peatge a Catalunya, i que en concentra, com es deia, quatre dels cinc que hi ha.
Un any i mig d'alliberaments
Això passa justament des de la seqüència que es va culminar ara fa gairebé cinc anys. El 31 d’agost del 2021 van finalitzar les concessions de cinc trams d’autopista a Catalunya. Tres de titularitat estatal: dos a l’AP-7 (entre Tarragona i la Jonquera i entre Montmeló i el Papiol) i un a l’AP-2 (entre Saragossa i el Vendrell). Els altres dos corresponien a la C-32 (entre Montgat i Palafolls) i la C-33 (entre Barcelona i Granollers), que són competència de la Generalitat. D’aquesta manera, s’afegien al tram de l’AP-7 entre Salou i Alacant, la concessió del qual va vèncer el 31 de desembre del 2019.
Des de llavors, tal com es deia i com va recordar Bacardit en roda de premsa, queden cinc peatges vigents a Catalunya, quatre dels quals en aquesta C-16. Al nord, el del túnel del Cadí. Cap al sud, el de Terrassa-Manresa, el de Rubí-les Fonts i el dels túnels de Vallvidrera. Fora d’aquesta via i de la regió central, l’altre que resta actiu és el de la C-32 Sud (autopista Pau Casals), que connecta Castelldefels, Sitges i el Vendrell.
En el cas del túnel del Cadí, és obvi que suposa una via de connexió preferent per a les comarques situades a banda i banda i les pròximes a aquesta. Però cal recordar que els ciutadans del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell el tenen gratuït sense limitacions si compleixen els requisits necessaris. Per als veïns o empreses del Bages o del Solsonès aquesta opció no hi és, malgrat que, precisament per l’existència d’aquesta C-16 i d’aquest túnel, l’àrea pirinenca amb la qual connecta és a tot just una hora de trajecte i formen part d’aquesta mateixa estructura territorial que forma l’Eix del Llobregat.
Al mateix temps, és evident que aquesta C-16 és la porta d’entrada més ràpida i directa de la regió central cap al vessant metropolità del Vallès i cap Barcelona ciutat. Però, com es deia, malgrat trepitjar de ple el Bages i tenir-hi implantada una de les barreres (a Sant Vicenç/Castellbell), els ciutadans de la comarca disposen d’uns descomptes que, si bé s’han anat ampliant notablement al llarg del temps, contenen importants limitacions. Sobretot el fet que els caps de setmana i festius no són aplicables.
En el cas dels túnels de Vallvidrera i del peatge de Rubí-les Fonts, també per la C-16, no hi ha opcions de descompte, malgrat que una visió panoràmica sobre el mapa mostra la connectivitat directa que proporciona entre la regió central i l’àrea metropolitana.
23 cèntims el quilòmetre
A aquesta situació es poden afegir termes econòmics prou eloqüents, que accentuen el greuge. Els preus del peatge de l’autopista Terrassa-Manresa han augmentat significativament en els últims cinc anys. Tarifes que han de pagar aquells que no compleixen els requisits que es demanen per poder accedir a aquestes bonificacions i, sobretot, l’usuari en general els caps de setmana i festius, quan aquests descomptes no tenen vigència.
La conclusió és que en els últims cinc anys, aquestes tarifes han augmentat més d’un 20%. Gairebé una quarta part del que eren el 2021 Per a un vehicle de classe II (turismes, furgons i furgonetes) la tarifa màxima, que és la que en caps de setmana i festius paguen tots els usuaris que passen per la barrera troncal, fa cinc anys era de 7 euros i 96 cèntims. Cinc anys després, aquest mateix concepte costa al conductor 1,80 euros més, ja que és de 9,76 euros.
Pel que fa a aquesta mateixa tarifa a la barrera lateral del peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell, el 2021 era d'exactament 4 euros, mentre que aquest 2026 ja s’apropa als 5 (4,90 euros). Per tant, en tots dos casos l’augment en cinc anys ha estat del 22,5%. Un increment molt similar al que en el mateix període ha experimentat el peatge del Túnel del Cadí, també a la C-16. El 2021 la tarifa per a un turisme era de 12 euros exactes. Enguany costa més de dos euros i mig més, ja que és de 14,56 euros (un increment del 21,3%).
El conductor d'un turisme que faci tot l'itinerari per aquesta C-16 que connecta Barcelona amb la Cerdanya passant pel Bages i el Berguedà paga actualment en caps de setmana i festius 32 euros en peatges. Es tracta d’una via de 134 quilòmetres de recorregut, la qual cosa sipos que costa 23 cèntims el quilòmetre en peatges.
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