La Catalunya Central és la segona regió del país en afectació de les altes temperatures en la salut
Els metges troben molts pacients amb patologies com els cops de calor, els síncopes o la deshidratació que es relacionen directament amb viure en una zona on fa dies que els termòmetres ronden els 40ºC
La incidència en la salut de les altes temperatures es veu clarament en les dades que gestiona del departament de Salut. El Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC), que també recull informació sobre la relació entre malalties i calor, indica que en els darrers dies, amb la informació del diumenge 12 de juliol, la Catalunya central era la segona demarcació del país amb una major incidència per atencions relacionades amb les altes temperatures a l'atenció primària, amb una taxa de 6,45 casos per 100.000 habitants. La regió que té aquest índex més alt és el Camp de Tarragona, amb una taxa de 7,37 casos per 100.000 habitants. En la primera onada de calor, els primers dies de juliol, la Catalunya central va tenir uns registres encara més elevats: una taxa del 7,12 per 100.000 habitants.
La majoria de les atencions dels metges de primària són el que es coneix com a cop de calor. En el registre del mateix dia 12 de juliol, les dades indiquen que hi ha 29 casos de cops de calor, cap síncope, 6 deshidratacions i 2 atencions per altres problemes que també es poden relacionar amb les altes temperatures. En el conjunt de Catalunya, hi ha dues morts comptabilitzades.
Les dades expliquen la relació pràcticament directa entre les altes temperatures i la incidència en la salut de les persones. És clar, però, que a part de la regió on es visqui i la temperatura també hi té a veure si hi ha molta població de gent gran, per exemple, o molta activitat a l'exterior. Mònica Carol, Cap del Servei d'Epidemiologia a la Catalunya central, explica que els col·lectius més vulnerables són els que han d'estar més al cas de preservar-se de la calor i, especialment, la gent gran que pot tenir problemes de deshidratació. Per edats, la majoria de persones ateses pels metges de primària tenen més de 75 anys.
El sistema de salut no està tensat per aquestes dades en aquests moments, segons fonts del departament de Salut. No hi ha problemes ni a primària ni als hospitals. Però sí que indiquen que la calor en aquest territori incideix en la salut. I Carol indica que les dades que es recullen, en un sistema (SIVIC) que és únic a l'Estat i a Europa, permeten a diferents ens prendre mesures i, a Salut, entre altres qüestions, veure quines són les necessitats assistencials segons les onades de calor que hi hagi, per exemple.
Estem al tercer període d'altes temperatures a Catalunya, amb els termòmetres per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, tant pel que fa a les mínimes (a les nits) com a les màximes (migdia i primeres hores de la tarda). Aquest dimecres es pot arribar al pic màxim d'aquesta tercera onada. Les dades recollides al SIVIC constaten el que ha passat a les dues primeres onades.
La deshidratació és el problema que genera més pressió assistencial
Les dades d'urgències hospitalàries de la Catalunya Central indiquen que la deshidratació és actualment el motiu més freqüent d'atenció relacionada amb la calor. I és especialment greu en les persones grans. De fet, Salut assegura que generen una proporció elevada d’ingressos hospitalaris.
Mònica Carol entén que aquestes dades, en un país amb diferents serveis de salut coordinats (Atenció primària, Salut pública, SEM, Drets Socials, Diputació, Empresa i Treball, Protecció Civil, entre d'altres), "s'han de transformar ràpidament en actuacions concretes per protegir la població". "I després, hem de poder dir a la població, que s'ha d'anticipar, que per evitar problemes és fonamental hidratar-se, evitar les hores de més insolació i tenir cura especial dels més vulnerables: infants, gent gran i treballadors més exposats a altes temperatures", rebla Carol.
Incideix que per a determinats col·lectius és bo sortir amb una ampolla d'aigua per hidratar-se (nens i persones grans), i recorda "a la gent que fa esport i que els sembla que no els passarà mai res, que l'activitat no s'ha de deixar per la calor, però s'ha d'ajustar a l'hora del dia més adequada".
"Aquesta eina, el SIVIC, ens permet relacionar la causa-efecte, és a dir, calor i la incidència a la salut. Fins ara era un sistema més d'aproximació i ara podem veure clarament quin és el problema, i això ens permetrà fer actuacions concretes, per a grups concrets de vulnerables", assegura Carol, que afegeix que és una estratègia pionera que no es fa a cap més lloc.
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