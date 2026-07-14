L'incendi que crema entre Rubió i Castellfollit del Boix, afecta ja unes 25 hectàrees
L'avís s'ha donat a les 16.27 h a la zona de l'ermita de Can Maçana
El foc que crema entre el Bages i l'Anoia s'ha originat prop del Mas d'en Boix, al terme de Castellfollit del Boix, però a tocar del de Rubió. De fet, les primeres informacions parlaven de l'inici a la zona de Maçana. Les flames han avançat primer cap a Mas del Tronc, i després sí que s'han dirigit cap a la zona de Sant Martí de Maçana. L'avís s'ha donat poc abans de dos quarts de 5 de la tarda, amb unes condicions meteorològiques de temperatures properes als 34 graus i vents de xaloc amb ratxes que han arribat als 20 quilòmetres per hora.
Segons l'alcalde de Castellfollit del Boix, Celestí rius, "afortunadament és una zona molt poc habitada, amb alguna masia o casa aïllada i prou". Rius esperava des de l'Ajuntament unes informacions que arribaven amb comptagotes. "Tenim molta gent allà dalt, amb cubes amb molts litres d'aigua, però no hi ha cobertura i no ens diuen res". A mitja tarda, l'alcalde de Castellfollit havia parlat amb a consellera Núria Parlon per telèfon.
A dos quart de vuit del vespre, 55 dotacions dels Bombers, dels quals 14 mitjans aeris, i més de 120 efectius. S'hi incorporaran també dos avions de gran capacitat del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Les dades provisionals dels Agents Rurals d'un quart de set de la tarda parlen d'unes 25 hectàrees cremades.
Les ADF de la Federació d'ADF de l'Anoia i de la Federació d'ADF Bages-Moianès també participen en el dispositiu d'emergència desplegat a la zona i demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona i que segueixi les indicacions dels serveis d'emergència per facilitar les tasques d'extinció. Els Bombers treballen atacant el flanc dret de l'incendi, per evitar que s'obri amb la previsió d'entrada de vent de ponent. mentre tractors de la zona treballen el cap.
El foc ha començat molt intens, les descàrregues aèries han fet efecte, i ara crema en descendent, cosa que s'aprofita per a atacar fort. L'incendi avança en direcció nord, i els Bombers lluiten per evitar que arribi descontrolat a l'entrada del vent de Ponent, cosa que faria que el flanc dret, en direcció mar, es descontrolés. En un principi, el cos d'emergències ha tirat línies d'aigua al flanc dret i al flanc esquerre des de la cua de l'incendi amb mànegues. No és un incendi que hagi originat molts focus secundaris, tot i que n'hi ha hagut algun, que s'ha pogut controlar. La presència dels molins de vent del parc eòlic de Rubió ha dificultat a estones el treball dels mitjans aeris.
El foc s'ha declarat en una zona forestal amb taca agrícola, amb la major part del terreny de difícil accés. La columna de fum és visible des de diferents indrets, cosa que fa que sembli que cremi al terme proper de Castellfollit del Boix. de fet, la zona on s'ha originat el foc, a Maçana, no es troba lluny de Grevalosa.
L'alcalde de Castellfollit, Celestí Rius, es mostrava preocupat per un incendi "que es veu més des de la banda de Manresa que no pas des d'aquí. De moment no estem confinats, perquè el vent tira el fum i el foc en direcció Nord".
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