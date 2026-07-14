Denuncien que quatre funcionaris de presons han estat agredits als centres peniteniaris de Brians 2 i Lledoners des de dissabte
Els sindicats critiquen la Generalitat i les direccions dels centres per permetre situacions a les presons que qualifiquen d'insostenibles
El sindicat UGTPresons ha denunciat que en pocs dies quatre funcionaris de presons han estat agredits a les presons de Brians 2, i de Lledoners. El cas més recent ha estat a la presó de Sant Esteve Sesrovires, on aquest mateix dimarts al matí 3 funcionaris del Departament de Règim Tancat (DERT) han estat agredits.
Segons fonts sindicals, "tot ha començat quan un intern amb un perfil d’alta perillositat, amb un historial d'agressions, ha intentat deliberadament calar foc a la seva cel·la, amb el perill que això comporta, tant per a la resta dels interns com per al personal penitenciari. Quan els funcionaris han intentat evitar l’incendi es propagués, l’intern els ha agredit amb un encenedor que portava amagat a la mà i ha a donar cops de punys i puntades de peu amb una violència extrema tant a la cara com a la resta del cos dels funcionaris presents, provocant un tall al coll i diverses ferides a la cara d’un company i d’altres ferides a les cames d’altres dos".
Per això denuncien que els serveis estan sota mínims, "fent front a un nivell d’hostilitat que és insostenible, sense pràcticament recursos per fer-hi front". Per això, exigeixen que s’abordi d’una vegada per totes l’infradimensionament de plantilla al centre.
Per altra banda, al Centre Penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, el mateix sindicat denuncia que dissabte dos interns que es trobaven al pati van començar a intercanviar cops de puny de manera violenta, i un funcionari, que en aquell moment es trobava sol perquè hi havia un altre incident al mòdul, en observar aquesta situació va anar a separar-los. Durant la intervenció va rebre un fort cop a l’espatlla, per la qual cosa va ser traslladat a la mútua on li van donar la baixa mèdica.
UGT denuncia que els fets arriben després d'un altre incident el passat 7 de juny, i que com aquell va passar al mòdul MR05, que "s’ha convertit en el principal focus de conflictivitat de Lledoners". Per això exigeixen que als interns agressors se’ls apliqui la màxima sanció disciplinària i que se’ls traslladi a un altre centre penitenciari. I tot tenint en compte que "el MR05 compta únicament amb tres funcionaris habituals, cosa que obliga al fet que la majoria de serveis siguin coberts amb nous interins, molts dels quals disposen d’una experiència professional escassa. Paral·lelament, es continua concentrant al mòdul un elevat nombre d’interns conflictius i es produeix un augment sostingut de la població reclusa".
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