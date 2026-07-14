Els actes populars i la bona resposta de públic culminen la festa major de Súria
La situació de risc d'incendi va obligar a suspendre el castell de focs i es va substituir per un espectacle de drons
Regió7
La cultura popular, la tradició i la música han estat els eixos principals de la Festa Major de Súria durant el cap de setmana. El programa festiu va continuar aquest dilluns 13 de juliol amb la novetat d’un espectacle de drons en substitució del castell de focs, a causa de la desfavorable situació meteorològica i l’elevat risc d’incendi forestal.
L’espectacle de drons va ser seguit per un públic nombrós al pont de Salipota i el seu entorn, en la primera vegada que Súria celebrava un acte festiu d’aquest tipus. Altres activitats destacades del programa del cap de setmana van ser les Tocades, la Trapellada i la Trobada Castellera.
Les tradicionals Tocades al davant de la casa de la vila van tornar a mostrar la seva gran capacitat de convocatòria el passat diumenge 12 de juliol, amb l’actuació de la Banda de Cardona i referències surienques com l’homenatge al recordat sardanista i bastoner Miquel Caellas, estretament vinculat a l’Agrupació Sardanista, i el centenari d’Els Pastorets de Súria, impulsats pel Foment Cultural.
Centenars de persones van participar la nit del dissabte 11 de juliol en la Trapellada, que enguany ha arribat a la tercera edició mantenint el seu esperit de celebració de la cultura popular i la imatgeria de Súria. L’inici de la Trapellada va tenir lloc a les places de Sant Jaume i de Josep Anselm Clavé, amb posterior recorregut fins a la plaça Major del Poble Vell, on van tenir lloc les actuacions de gegants, capgrossos i bestiari de la vila, amb l’acompanyament de músics de la vila.
La Trapellada recorda l’antiga rivalitat dels Blancs i els Negres, dues faccions surienques que finalment van arribar a la reconciliació. En les darreres setmanes, les llars de la vila van rebre les notificacions dels Trapelles del Mig-Món, entitat organitzadora de la Trapellada, que indicava a quins dels dos bàndols estaven adscrites. La Trapellada va acabar amb una cercavila des de la plaça Major del Poble Vell fins al centre de la vila, amb l’acompanyament musical de la Xaranga Màgic i Entrompats.
Castellers i molta música
La Trobada Castellera de Festa Major va tenir lloc dissabte 11 de juliol a la plaça de la Serradora, amb la participació de les colles Salats de Súria, Manyacs de Parets del Vallès i Potes Roges de Vacarisses. D’altra banda, el diumenge 12 de juliol es va celebrar la missa solemne de Festa Major a l’Església Parroquial de Sant Cristòfol, amb la interpretació dels tradicionals Goigs de Sant Cristòfol.
En aquests darrers dies, la Festa Major ha inclòs una àmplia oferta de concerts, balls i altres activitats musicals a càrrec del grup surienc 555 Project, Orquestra Centauro, Orquestra Metropol, DJ Capde, Crystal, Josep Ostres i Pere Rico a l’envelat de la plaça de Sant Joan. La Bateria del Poble Vell també va acollir una nova edició del Vespreig de Festa Major, amb fusió de DJ i música en directe, sota l’organització de l’emissora municipal Ràdio Súria i DJ Gian.
Altres activitats han estat la pedalada popular de la Unió Ciclista Mig-Món, les tradicionals Matinades dels Grallers del Poble Vell, una cercavila nocturna de la Banda de Cardona, inflables aquàtics, la festa infantil de l’escuma, la tómbola solidària de Càritas Parroquial i la novetat d’una xocolatada nocturna a la plaça de Sant Joan. L’Església Parroquial de Sant Cristòfol també ha acollit la tradicional missa de difunts en record de les persones de la vila que han perdut la vida en els darrers dotze mesos.
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