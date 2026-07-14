"Els Bombers de Manresa han estat aquí": l'emotiu missatge deixat al pessebre de Sentmenat que es va salvar de l'incendi
Bombers de diversos llocs van deixar missatge a la llibreta que acompanya les figuretes, que van sobreviure al foc
La lluita contra les flames també deixa moments emotius. I s'ha pogut veure en els missatges que els Bombers han deixat a la llibreta que acompanya un pessebre instal·lat al mig del bosc i que es va salvar de les flames de l'incendi de Sentmenat. I entre aquests missatges, el d'uns bombers de Manresa.
Un cop ja extingit l'incendi, Francesc Cadafalch, regidor de Junts per Sentmenat, va penjar ahir a les seves xarxes socials un emocionat missatge d'agraïment "als Bombers i Bomberes de la Generalitat de Catalunya, a les ADF, als Agents Rurals, als Mossos d’Esquadra, a la Guàrdia Civil, a la Policia Local de Sentmenat, al SEM, a Protecció Civil, a la Brigada Municipal, als voluntaris i a totes les persones que, d’una manera o altra, heu contribuït a combatre" l'incendi de Sentmenat. I segueix dient: "en tornar a visitar una part de la zona afectada, he viscut un dels moments més emotius d’aquests dies. El pessebre de la Sagrera continua dempeus. Enmig d’un paisatge marcat pel pas del foc, veure les seves figures intactes ha estat un autèntic símbol d’esperança. També m’han emocionat profundament les dedicatòries que hi han deixat els Bombers. Un gest senzill, però ple d’humanitat, que reflecteix l’estima i el respecte que tenen pel nostre territori".
Dedicatòries deixades a la llibreta que acostuma a acompanyar aquestes instal·lacions de pessebre que es fan tradicionalment per Nadal, i en la qual es pot llegir: "els Bombers i forestals del parc de Manresa han estat aquí, fent tasques d'extinció en l'incendi de Sentmenat del juliol del 2026. El foc ha deixat intacte el vostre pessebre... mireu de conservar-lo durant tot l'any." I segueixen les signatures d'un bomber i una bombera i tres ajudants d'ofici forestal.
A més dels de Manresa, van deixar-hi missatge bombers de Cervera, Caldes, Mataró i Sant Celoni.
I és que com diu Cadafalch en el seu post, "aquest pessebre ens recorda que, malgrat la duresa dels moments viscuts, sempre hi ha lloc per a l’esperança, per a la solidaritat i per a la força d’un poble que sap aixecar-se".
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