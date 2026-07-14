L’església del monestir de Sant Benet de Bages acull un concert i la segona missa anual
La cerimònia va ser oficiada per mossèn Jonas Haguma, rector d’Avinyó, i va comptar amb l’assistència de prop d’un centenar de feligresos
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Jaume Grandia
L’església del monestir de Sant Benet de Bages va acollir aquest diumenge la segona missa anual. La cerimònia va ser oficiada per mossèn Jonas Haguma, rector d’Avinyó, i va comptar amb l’assistència de prop d’un centenar de feligresos de Navarcles i Sant Fruitós de Bages. Al final de l’ofici, es va repartir el tradicional pa de Sant Benet entre els assistents. Abans de la cerimònia litúrgica, va tenir lloc en el mateix recinte, un concert a càrrec del Cor Lerània, que va presentar el programa Diàlegs espirituals, sota la direcció de Jordi Noguera i Perathoner. El concert va ser ovacionat pel públic.
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