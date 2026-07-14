Rescaten amb helicòpter una excursionista a Montserrat que s'ha trobat malament
Formava part d'un grup d'holandesos que intentava pujar pel camí de les Aigües a l'hora del fort del sol
Els Bombers de la Generalitat han rescatat en helicòpter aquest migdia una dona que s'ha trobat malament mentre intentava pujar a Montserrat a peu pel camí de les Aigües. L'avís s'ha donat prop de dos quarts de dues del migdia. A més a més, han hagut d'ajudar a baixar la resta de companys del grup, holandesos, per culpa de la forta calor.
Els alertants, membres del grup en el qual anava la dona, han avisat que algun dels membres no podien continuar, perquè es trobaven malament. Bombers ha activat un helicòpter del GRAE i una dotació terrestre. Un cop localitzat el grup s'ha decidit traslladar en helicòper la noia fins l'estació del cremallera, on l'ha recollit una ambulància, i la resta del grup ha estat acompanyat a peu per a fer el descens, fins que també han estat atesos pel SEM. Segons les primeres valoracions, podria tractar-se d'un cop de calor, donades les elevades temperatures del migdia.
Cal recordar, a més a més, que Montserrat és un espai natural d'accés restringit degut a l'elevat risc d'incendi.
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