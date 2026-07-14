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Sant Fruitós de Bages acull les tradicionals enramades del carrer Nou amb èxit de participació

La programació va incloure una sessió de cinema a la fresca, una xocolatada i un concert del grup La Tercera Joventut

Sant Fruitós de Bages acull les tradicionals enramades del carrer Nou amb èxit de participació

Sant Fruitós de Bages acull les tradicionals enramades del carrer Nou amb èxit de participació / J. GRANDIA

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Regió7

Manresa

Els veïns del carrer Nou de Sant Fruitós de Bages van celebrar els dies 9,10 i 11 de juliol les tradicionals enramades, que enguany arribaven a la seva 61a edició. Amb propostes obertes a tots els públics, la programació es va iniciar el dijous amb una sessió de cinema a la fresca i, l’endemà, es va celebrar un sopar de vins i tapes, amenitzat pel Dj Creus. Dissabte, la festa va continuar amb jocs populars i jocs d’aigua. A la tarda, hi va haver una xocolatada i una sessió de bingo. La festa es va cloure amb l’actuació del grup local La Tercera Joventut.

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