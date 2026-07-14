Sant Fruitós de Bages acull les tradicionals enramades del carrer Nou amb èxit de participació
La programació va incloure una sessió de cinema a la fresca, una xocolatada i un concert del grup La Tercera Joventut
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Regió7
Manresa
Els veïns del carrer Nou de Sant Fruitós de Bages van celebrar els dies 9,10 i 11 de juliol les tradicionals enramades, que enguany arribaven a la seva 61a edició. Amb propostes obertes a tots els públics, la programació es va iniciar el dijous amb una sessió de cinema a la fresca i, l’endemà, es va celebrar un sopar de vins i tapes, amenitzat pel Dj Creus. Dissabte, la festa va continuar amb jocs populars i jocs d’aigua. A la tarda, hi va haver una xocolatada i una sessió de bingo. La festa es va cloure amb l’actuació del grup local La Tercera Joventut.
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