Sant Fruitós reordena la mobilitat al polígon industrial del Grau
S'ha renovat la senyalització i s'han aplicat alguns canvis de direcció en diferents vials
Regió7
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha portat a terme treballs de reordenació viària al polígon industrial El Grau. Unes actuacions destinades a millorar la seguretat viària i optimitzar la mobilitat interna d'aquest espai d'activitat econòmica.
Les obres han consistit en la renovació de la senyalització horitzontal i vertical existent, la introducció de diversos ajustos en l'ordenació del trànsit i el canvi de sentit de circulació en diversos carrers del polígon. En concret, les actuacions s'han dut a terme als carrers de les Tines, dels Tres Salts, de la Palanca, del Cabanal, de les Malloles i del Camí del Grau. Amb la finalització dels treballs, la nova ordenació viària ja és plenament operativa.
Segons fonts municipals, aquesta actuació té per objectiu millorar les infraestructures d’aquest polígon industrial "per tal de fer-lo més segur, funcional i adaptat a les necessitats de les empreses i de les persones que hi treballen".
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