Una vaga a Rodalies Renfe reduirà aquest dimecres les freqüències al Bages i la Cerdanya
Des de Manresa és previst que surtin un total de 15 trens, el primer a les 6:16 del matí, i que n’hi arribin 16
Els serveis de les línies de la xarxa de Rodalies de Renfe es veuran afectats aquest dimecres 15 de juliol per una convocatòria de vaga estatal del Sindicat Ferroviari-intersindical. Una situació que obligarà a introduir modificacions en la freqüència de pas, amb una reducció significativa.
Segons l’Ordre del Departament d’Empresa i Treball, els serveis mínims essencials s’estableixen en el 66% del servei habitual durant les franges que es determinen com a hora punta, que són de 6 a 2/4 de 10 del matí i, a la tarda, des de les 5 fins a 2/4 de 9 del vespre. La resta del dia, aquests serveis mínims s’estableixen en un 33% del total habitual.
Així, en el cas de l’R4 nord, segons el llistat facilitat per Rodalies Renfe, es disposarà al Bages, des de Manresa cap a l’àrea metropolitana, d’un total de 15 serveis, el primer dels quals amb sortida des de la capital del Bages a les 6:16 del matí. En sentit contrari, que arribin fins a Manresa hi haurà un total de 16 serveis. Si es compleixen, això suposarà disposar d’una mica menys del 50% de les freqüències habituals.
Pel que fa a l’R3, de la Cerdanya sortiran i hi arribaran un total de tres trens, dos des de Puigcerdà i un des de la Tor de Querol. El primer ho farà des de la capital cerdana a les 7:51 del matí.
Tanmateix, Rodalies Renfe recomana als viatgers que consultin les possibles afectacions al servei abans d'iniciar el desplaçament. Recorda que aquesta informació està disponible a diferents suports, com l’app de Rodalies, i les actualitzacions en temps real als canals de X i WhatsApp de Rodalies de Catalunya.
També puntualitza que el servei alternatiu per carretera als trams afectats per treballs de millora de la infraestructura (no és el cas de l’R4, ara mateix) mantindrà la seva oferta habitual.
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