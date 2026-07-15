Estabilitzat l'incendi que crema entre Rubió i Castellfollit del Boix
Les darreres dades de dimarts al vespre parlaven de 47 hectàrees afectades
El foc que crema entre el Bages i l'Anoia ha quedat estabilitzat aquest dimecres al matí. Al llarg de la nit els efectius d'extinció han pogut encerclar-lo amb línies d'aigua i es preveu que el foc ja no avanci.
Ahir l'incendi va obligar a demanar el confinament d'una vintena de masies, no tant pel risc directe del foc, sinó pel fum. Les flames s'han originat prop del Mas d'en Boix, al terme de Castellfollit del Boix, però a tocar del de Rubió. De fet, les primeres informacions parlaven de l'inici a la zona de Maçana. Les flames han avançat primer cap a Mas del Tronc, i després sí que s'han dirigit cap a la zona de Sant Martí de Maçana. L'avís s'ha donat poc abans de dos quarts de 5 de la tarda, amb unes condicions meteorològiques de temperatures properes als 34 graus i vents de xaloc amb ratxes que han arribat als 20 quilòmetres per hora.
Segons l'alcalde de Castellfollit del Boix, Celestí Rius, "afortunadament és una zona molt poc habitada, amb alguna masia o casa aïllada i prou". Rius esperava des de l'Ajuntament unes informacions que arribaven amb comptagotes. "Tenim molta gent allà dalt, amb cubes amb molts litres d'aigua, però no hi ha cobertura i no ens diuen res". A mitja tarda, l'alcalde de Castellfollit havia parlat amb a consellera Núria Parlon per telèfon. Per a Rius, "el flanc dret cap a Castellfollit del Boix esta controlat, gracies els ADF, pagesos i Bombers". Aquest era l'objectiu dels Bombers que volien evitar que aquest flanc s'obrís amb la previsió d'entrada de vent de ponent per demà. L'alcalde de Castellfollit ha comenat que "l'objectiu ara és el front i flanc esquerre, mentres el voluntaris del poble fem entrepans i preparem fruita i aigua per beure per portar al personal que esta en el foc".
En el moment de màxima intensitat hi han treballat 60 dotacions dels Bombers, dels quals 14 mitjans aeris, i més de 120 efectius. S'hi han incorporat també dos avions de gran capacitat del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Les dades provisionals dels Agents Rurals de dos quarts de nou del vespre parlaven d'unes 47 hectàrees cremades, majoritàriament forestals, segons dades provisionals. Del total, el 47% correspon al terme municipal de Castellfollit del Boix i el 53% al de Rubió.
Les ADF de la Federació d'ADF de l'Anoia i de la Federació d'ADF Bages-Moianès també participen en el dispositiu d'emergència desplegat a la zona i demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona. El foc ha començat molt intens, les descàrregues aèries han fet efecte, i ara crema en descendent, cosa que s'aprofita per a atacar fort. L'incendi avança en direcció nord, i els Bombers lluiten per evitar que arribi descontrolat a l'entrada del vent de Ponent, cosa que faria que el flanc dret, en direcció mar, es descontrolés. En un principi, el cos d'emergències ha tirat línies d'aigua al flanc dret i al flanc esquerre des de la cua de l'incendi amb mànegues. No és un incendi que hagi originat molts focus secundaris, tot i que n'hi ha hagut algun, que s'ha pogut controlar. La presència dels molins de vent del parc eòlic de la Serra de Rubió ha dificultat a estones el treball dels mitjans aeris.
L'alcalde d'Aguilar de Segarra, Ricard Tomàs, ha patit força "al llarg de les primeres hores. Ens arribava la cendra i semblava molt clar que venia cap aquí", però després "ha canviat el vent i ja ha agafat una altra direcció".
El foc s'ha declarat en una zona forestal amb taca agrícola, amb la major part del terreny de difícil accés. La columna de fum inicial era visible des de diferents indrets, cosa que per momnts ha fet que semblés que hi havia dos punts d'inici de l'incendi.
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