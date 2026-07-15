Educació ampliarà l'Institut Llobregat de Sallent pel grau mitjà d’electromecànica
La Generalitat inclourà al centre el taller d’un cicle formatiu amb «molta demanda i moltes sortides» en un termini màxim d’execució de cinc anys
El departament d’Educació ha decidit ampliar l'Institut Llobregat de Sallent per poder-hi encabir el taller del grau mitjà d’electromecànica. Segons va explicar en el darrer ple municipal la regidora d’Educació, Sílvia Tardà, «actualment es fa en una nau que l’Ajuntament n’ha de pagar el lloguer». «És un grau que a Catalunya és dels únics llocs on es fa. Té molta demanda i moltes sortides», va assegurar.
El regidor d’Urbanisme, Serveis Tècnics i Obres Públiques, Miquel Estruch, va indicar que Educació disposarà de cinc anys per fer el projecte. Per altra banda, l’impost d’obres d’aquesta ampliació es bonificarà «fins al 90%, com ja s’ha fet altres vegades».
Per part dels grups de l’oposició, Anna Maria Fernandez, de Junts per Sallent, va valorar positivament la proposta i va considerar que era la manera «de donar sortida al problema que tenim amb l’espai» de l’institut. «Ens n’alegrem que la Generalitat ho accepti i tant de bo abans de cinc anys estigui construït». Guillem Cabra, de Fem Poble, va expressar el seu suport a la iniciativa i va preguntar quin tipus d’ampliació pretenia fer Educació, al que Estruch va contestar que, un cop feta la cessió dels terrenys, el govern podrà presentar el projecte definitiu. El PSC no va fer cap intervenció, però també va votar a favor de la proposta.
Per poder dur a terme aquesta ampliació, l’Ajuntament de Sallent va aprovar, en el mateix ple, cedir uns terrenys de titularitat municipal annexos. El punt es va aprovar per la unanimitat dels grups municipals. Segons va explicar Estruch, la Generalitat, que és de qui depenen els instituts, no ha pogut avançar perquè s’ha trobat que hi ha una part del terreny a expandir que és de propietat municipal. «Quan es comença a projectar, s’adonen que hi ha una porció del terreny que és propietat de l’Ajuntament». Per aquest motiu, el consistori va aprovar que aquests 330 metres quadrats de terreny passessin a ser propietat de l’administració autonòmica.
Segons Tardà, l’obra no és només sobre la parcel·la fins ara de propietat municipal, sinó que també afectarà terrenys que ja eren de titularitat de la Generalitat. Aquesta cessió ve amb «tota una sèrie de condicions», segons explicava Estruch. En cas que d’aquí a cinc anys no s’hagués construït l’ampliació, el terreny tornaria a ser en mans municipals. I si al cap de trenta anys, encara se’n fa un ús docent, seguirà sent de titularitat de la Generalitat. «És el que marca la normativa urbanística i això no es pot canviar», va assegurar el regidor.
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