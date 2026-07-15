Els resultats previs de l’estudi de salut cardiovascular a Cardona evidencia els primers impactes positius
Les conclusions inicials, que s’han d’anar corroborant els pròxims anys, es presenten aquest divendres en un acte amb el cardiòleg Valentí Fuster i el president Salvador Illa
Els participants en l’estudi de salut cardiovascular que han assistit a quatre o més tallers de salut comunitària durant els dos primers anys del programa desenvolupat a Cardona (i, en paral·lel, a sallent com a comparativa) han experimentat millores en activitat física, així com una major adhesió a la dieta mediterrània, una reducció dels triglicèrids i una disminució de la pressió arterial diastòlica. Els investigadors descriuen una clara relació entre el grau de participació i els beneficis observats. Aquesta és una de les principals conclusions dels resultats preliminars de l’estudi Healthy Communities 2030 (HC-2030), una investigació que analitza l’impacte de les intervencions comunitàries educatives sobre la salut cardiovascular de la població.
Els primers resultats reforcen la hipòtesi que les intervencions en educació per a la salut i treball comunitari contribueixen a generar canvis positius i prevenció
La Fundació SHE, liderada pel prestigiós cardiòleg Valentí Fuster i que és qui el promou, presentarà aquest divendres a Cardona aquests resultats preliminars, en un acte que comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Aquests primers resultats han estat publicats recentment a la revista científica internacional JACC Advances. Així, segons destaquen fonts de la Fundació SHE es reforça la hipòtesi que les intervencions basades en l’educació per a la salut, la participació ciutadana i el treball comunitari poden contribuir a generar canvis positius en els estils de vida i en la salut cardiovascular de la població.
Resultats esperançadors
Els responsables científics de l’estudi remarquen, però, que les dades que ara es presenten corresponen a una anàlisi intermèdia. El projecte Healthy Communities 2030 (impulsat per la Fundació SHE amb el suport de la Fundació la Caixa), va ser dissenyat amb un seguiment de cinc anys i una avaluació posterior als deu anys, precisament per poder determinar si els beneficis detectats durant els primers anys es consoliden i es mantenen a llarg termini.
Per aquest motiu, la presentació dels resultats representa una fita important dins del projecte, però no el seu punt final. La gran qüestió que ara es plantegen els investigadors és si les millores observades en activitat física, alimentació i factors de risc cardiovascular es mantindran en el temps i acabaran traduint-se en una millor salut cardiovascular global de la comunitat.
Projecte liderat per Valentí Fuster
Healthy Communities 2030 està liderat per Valentí Fuster, president de la Fundació SHE, president del Mount Sinai Heart de Nova York i una de les figures més influents de la cardiologia mundial. El projecte compta també amb la participació del Jaume Marrugat, cardiòleg i investigador de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), referent europeu en epidemiologia cardiovascular.
L’estudi combina l’experiència acumulada per la Fundació SHE en programes de prevenció cardiovascular amb una estratègia innovadora de salut comunitària aplicada en l'àmbit municipal. Cardona actua com a municipi d’intervenció i Sallent com a municipi control, fet que permet avaluar amb rigor científic l’impacte real de les actuacions desenvolupades.
El projecte inclou activitats comunitàries, tallers formatius, promoció de l’activitat física, foment d’una alimentació saludable, accions de benestar emocional i iniciatives orientades a crear entorns més saludables per al conjunt de la població. Més de 1.800 persones dels dos municipis participen en aquest estudi poblacional iniciat l’any 2021.
Àmplia representació institucional
La presentació dels resultats tindrà lloc a l’Auditori Valentí Fuster de Cardona en un acte que reunirà representants del món científic, institucional i municipal. La jornada serà inaugurada pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i comptarà amb la participació de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; l’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, així com alcaldes i representants municipals de la Catalunya Central.
L’acte inclourà la presentació científica dels resultats per part de Jaume Marrugat, una intervenció de Valentí Fuster sobre salut cardiovascular i comunitària i una taula rodona dedicada a analitzar el paper de les intervencions educatives comunitàries com a eina de les polítiques públiques de salut.
La trobada vol esdevenir un espai de reflexió sobre la necessitat d’impulsar polítiques basades en l’evidència científica per promoure hàbits saludables, prevenir les malalties cardiovasculars i enfortir el paper de les comunitats locals en la millora de la salut de la ciutadania.
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