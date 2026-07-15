Els Vespres a l’Era de Sant Joan de Vilatorrada tornen aquest divendres amb un doble concert
La primera vetllada d'aquesta edició es va dedicar a la rumba i va comptar amb una gran acollida del públic
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Manresa
Els Vespres a l’Era tornaran aquest divendres a Sant Joan de Vilatorrada amb un doble concert. Després d’una primera actuació, el 10 de juliol, dedicada a la rumba, aquest divendres serà el torn d’Ainoa Blanco, cantant i compositora que combina pop, flamenc, rumba i sons llatins, amb temes propis, versions i adaptacions de grans èxits. Tocarà a partir de les 10 de la nit, al pati de l’Escola de Música. A mitjanit, passarà el relleu a Kiko Medicina, artista que destaca per un directe fresc i enèrgic, amb una proposta que barreja rumba, mestissatge, pop i ritmes festius.
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