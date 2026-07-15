El govern de Callús renuncia en bloc a tornar-se a presentar
L'alcaldessa, Elisabet Hernández, explica que es mantindran a l'executiu fins al final de mandat «amb la mateixa dedicació i el mateix compromís» i s'esperarà a explicar-ne els motius un cop acabada la legislatura
Callús tindrà un govern completament nou a partir del juny del 2027, independentment del que passi a les eleccions municipals de l'any que ve. L'equip actual, format pels set regidors que ERC va aconseguir ara fa tres anys, ha anunciat que no es tornarà a presentar, en bloc. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Hernández, ho va anunciar durant una interpel·lació que se li va fer en una xerrada contra la implantació d'una planta de biogàs a Sant Mateu i, preguntada per Regió7, ha confirmat la seva voluntat.
Segons Hernández, «no és una decisió presa ara mateix. Fa molt temps que ho vam decidir», però que la pregunta formulada durant aquella presentació va precipitar l'anunci. «L'entorn més proper ja ho sabia. I ERC Bages també ja fa temps que ho sap». Pel que fa als motius, l'actual alcaldessa explica que «els explicarem quan considerem que és el moment i el context adequat per fer-ho». Explica que, a curt termini, no està previst que facin cap més declaració, i s'emplaça un cop ja hagin abandonat els càrrecs per poder «fer balanç» i relatar els motius.
Tanmateix, Hernández assegura que aquest fet no impedirà que, en els pròxims mesos previs al canvi de govern, continuïn treballant «amb totes les garanties que encara farem la mateixa feina, amb la mateixa dedicació i el mateix compromís». Explica que «ens vam posar al capdavant del poble perquè estimem Callús. Creiem que es podien fer les coses d'una altra manera i el nostre compromís és fins al final». «El compromís cap al poble passa pel davant de qualsevol decisió».
Aquest fet és inusual, ja que tots els regidors han decidit fer el pas al costat de forma conjunta. Hernández ho atribueix a «és una decisió que prenem tot l'equip. Aquesta candidatura és un projecte compartit». Per aquest motiu, es va decidir «posar punt final junts» al seu pas pel consistori callussenc. «És una decisió presa des de la responsabilitat i amb molta consciència».
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