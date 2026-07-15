Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Rubió-CastellfollitCondemna germà Pedro SánchezViolència de gènereLuis GoytisoloJosep PedrerolBus Manresa-BarcelonaCervesa
instagramlinkedin

Sant Fruitós de Bages proclama les propostes guanyadores dels pressupostos participatius

En total, s'executaran cinc propostes, una per cada nucli de població, amb un valor total de 70.000 euros

El pavelló comptarà amb un nou vídeomarcador

El pavelló comptarà amb un nou vídeomarcador / Arxiu/DANI CASAS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Sant Fruitós de Bages

La instal·lació d'un videomarcador al pavelló i al camp de futbol municipal, la millora del camí de Ronda a les Brucardes, la pavimentació del passeig de la carretera a la Rosaleda, la instal·lació de veles d'ombra davant del local de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages i la millora de la zona esportiva de Torroella de Baix són les actuacions que executarà l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages després de convertir-se en les propostes més votades dels Pressupostos Participatius 2026.

Al nucli, la proposta d’instal·lació d’un videomarcador al pavelló i al camp de futbol ha estat la preferida de les propostes per executar al nucli amb 139 vots, que representen el 32% dels vots emesos en aquest bloc. A les Brucardes, la millora del paviment del camí de Ronda s'ha imposat amb 46 vots (50% dels vots a la urbanització), mentre que a La Rosaleda la proposta més votada ha estat la pavimentació del passeig de la carretera, amb 41 vots (45,6%). A Pineda de Bages, els veïns i veïnes han escollit la instal·lació de veles per generar ombra davant del local de l'Associació de Veïns, amb 30 vots (37 % dels vots), i a Torroella de Baix la proposta guanyadora ha estat la millora de la zona esportiva, que ha obtingut 17 vots (60,7% dels votants).

Notícies relacionades

En aquesta edició dels Pressupostos Participatius hi han participat 407 veïns i veïnes majors de 16 anys, que han pogut escollir entre 16 propostes de millora repartides entre el nucli i els diferents barris i urbanitzacions del municipi. Enguany, el procés ha comptat amb una dotació total de 70.000 euros, que es repartiran entre les cinc actuacions guanyadores. Concretament 30.000 euros es destinaran al projecte guanyador al nucli urbà, mentre que els 40.000 euros restants es distribuiran entre els quatre barris i urbanitzacions i barris, amb una partida de 10.000 euros per a cadascun.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
  2. La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
  3. La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
  4. Una columna de fum activa les dotacions de Bombers i ADF a Rubió
  5. Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
  6. Una manresana, investigada per formar part d'una xarxa que va ciberestafar gairebé 546.000 euros a una empresa
  7. Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
  8. Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya

Els resultats previs de l’estudi de salut cardiovascular a Cardona evidencia els primers impactes positius

Els resultats previs de l’estudi de salut cardiovascular a Cardona evidencia els primers impactes positius

Manresa pateix una nit tropical amb temperatures que no baixen dels 24 graus

Manresa pateix una nit tropical amb temperatures que no baixen dels 24 graus

Cuidar qui sempre hi és: el suport que necessiten les famílies davant del càncer

Cuidar qui sempre hi és: el suport que necessiten les famílies davant del càncer

Puigcerdà viu amb la Universitat d'Estiu la setmana més acadèmica: de Wagner a les dietes antiinflamatòries

Puigcerdà viu amb la Universitat d'Estiu la setmana més acadèmica: de Wagner a les dietes antiinflamatòries

Desenvolupen fàrmacs activats per llum que restauren la visió en ratolins cecs

Desenvolupen fàrmacs activats per llum que restauren la visió en ratolins cecs

Les claus de la sentència del cas David Sánchez: "Venia esporàdicament a Badajoz i triava les seves funcions segons les seves preferències"

Les claus de la sentència del cas David Sánchez: "Venia esporàdicament a Badajoz i triava les seves funcions segons les seves preferències"

Sant Fruitós de Bages proclama les propostes guanyadores dels pressupostos participatius

Sant Fruitós de Bages proclama les propostes guanyadores dels pressupostos participatius

Transports treballa per ampliar la capacitat de l'AP-7 entre Sant Celoni-Montornès i Martorell-Vilafranca

Transports treballa per ampliar la capacitat de l'AP-7 entre Sant Celoni-Montornès i Martorell-Vilafranca
Tracking Pixel Contents