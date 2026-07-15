Sant Fruitós de Bages proclama les propostes guanyadores dels pressupostos participatius
En total, s'executaran cinc propostes, una per cada nucli de població, amb un valor total de 70.000 euros
Regió7
La instal·lació d'un videomarcador al pavelló i al camp de futbol municipal, la millora del camí de Ronda a les Brucardes, la pavimentació del passeig de la carretera a la Rosaleda, la instal·lació de veles d'ombra davant del local de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages i la millora de la zona esportiva de Torroella de Baix són les actuacions que executarà l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages després de convertir-se en les propostes més votades dels Pressupostos Participatius 2026.
Al nucli, la proposta d’instal·lació d’un videomarcador al pavelló i al camp de futbol ha estat la preferida de les propostes per executar al nucli amb 139 vots, que representen el 32% dels vots emesos en aquest bloc. A les Brucardes, la millora del paviment del camí de Ronda s'ha imposat amb 46 vots (50% dels vots a la urbanització), mentre que a La Rosaleda la proposta més votada ha estat la pavimentació del passeig de la carretera, amb 41 vots (45,6%). A Pineda de Bages, els veïns i veïnes han escollit la instal·lació de veles per generar ombra davant del local de l'Associació de Veïns, amb 30 vots (37 % dels vots), i a Torroella de Baix la proposta guanyadora ha estat la millora de la zona esportiva, que ha obtingut 17 vots (60,7% dels votants).
En aquesta edició dels Pressupostos Participatius hi han participat 407 veïns i veïnes majors de 16 anys, que han pogut escollir entre 16 propostes de millora repartides entre el nucli i els diferents barris i urbanitzacions del municipi. Enguany, el procés ha comptat amb una dotació total de 70.000 euros, que es repartiran entre les cinc actuacions guanyadores. Concretament 30.000 euros es destinaran al projecte guanyador al nucli urbà, mentre que els 40.000 euros restants es distribuiran entre els quatre barris i urbanitzacions i barris, amb una partida de 10.000 euros per a cadascun.
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