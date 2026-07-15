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Sant Fruitós celebra la festivitat de Sant Cristòfol amb la participació d’una trentena de vehicles

L’esdeveniment, organitzat per la parròquia municipal de Sant Fruitós, va tenir lloc a la Sagrera i la cerimònia va ser oficiada pel rector mossèn Florenci Gras

Sant Fruitós celebra la festivitat de Sant Cristòfol amb la participació d’una trentena de vehicles

Sant Fruitós celebra la festivitat de Sant Cristòfol amb la participació d’una trentena de vehicles / J. GRANDIA

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Jaume Grandia

Manresa

Sant Fruitós de Bages va celebrar el passat dissabte la festivitat de Sant Cristòfol amb la tradicional benedicció dels vehicles de motor. L’esdeveniment, organitzat per la parròquia municipal de Sant Fruitós, va tenir lloc a la Sagrera i la cerimònia va ser oficiada pel rector mossèn Florenci Gras.

L’acte va comptar amb la participació d’una trentena de cotxes, motos i furgonetes de diferents models. Cadascun dels conductors participants en l’acte va rebre la benedicció del mossèn i una medalla protectora.

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