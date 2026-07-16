El 60% de nadons nascuts a Manresa són de mare estrangera
La capital del Bages és la tercera ciutat de més de 50.000 habitants amb l’índex més elevat, i en un any ha crescut 13 punts
El 46,3% dels nadons que van néixer el 2025 són fills de mare estrangera, i entre les ciutats una de les més destacades en aquest registre és Manresa. A la capital del Bages va suposar el 60,3% del total. Una referència que, en tan sols un any, ha crescut 13 punts. El 2024, la proporció de nounats de mare estrangera era del 47,7%. De les 24 ciutats de més de 50.000 habitants, per sobre de Manresa només tenen percentatges més elevats dues: l’Hospitalet de Llobregat (69,5%) i Santa Coloma de Gramenet (65,8%).
És un dels aspectes destacats de les xifres de naixements del 2025, que ha publicat aquest dimecres l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Hi ha 8 comarques on els fills de dones nascudes a l’estranger representen la meitat o més del total de naixements, entre les quals hi ha el Solsonès (51,6%). Per davant hi ha la Segarra (61,1%), la Garrotxa (58,2%), el Barcelonès (56,3%), l’Urgell (54,7%), l’Alt Empordà (53,6%) i el Baix Empordà (51,9%). Les comarques amb els percentatges més baixos de nascuts de mare estrangera són el Lluçanès (10%), el Moianès (15,7%) i el Pallars Sobirà (20,6%).
A Catalunya van néixer 28.019 nens i 26.230 nenes, un total de 54.249 nascuts vius que representen un augment anual del 0,8%. La xifra de naixements es recupera lleugerament i trenca la dinàmica de descens observada des del 2008, mentre la taxa bruta de natalitat es manté en 6,7 nascuts vius per cada 1.000 habitants, igual que el 2024. D’altra banda, el nombre de dones en edat fèrtil (de 15 a 49 anys) ha augmentat un 0,5% respecte de l’any anterior.
Natalitat segons la nacionalitat de la mare
L’any 2025, els nadons de mare de nacionalitat espanyola representen el 65,3% (35.406) del total de naixements mentre que els de mare de nacionalitat estrangera representen el 34,7% (18.843). Aquests valors representen un augment del 2,0% anual en el cas de les mares de nacionalitat espanyola i una disminució de l’1,2% en el de les mares de nacionalitat estrangera.
L’anàlisi conjunta de la nacionalitat i el lloc de naixement de la mare mostra que pràcticament totes les mares de nacionalitat estrangera van néixer a l’estranger (18.716 de les 18.843), principalment a l’Àfrica (5.850), Amèrica del Sud (4.817) i Àsia i Oceania (3.161). En canvi, entre les mares de nacionalitat espanyola el 18,1% va néixer a l’estranger (6.395), principalment a Amèrica del Sud (3.099), Amèrica del Nord i Central (1.335) i Àfrica (1.230).
Per comarques, el nombre de nascuts vius augmenta a 19 comarques i disminueix a 23 comarques i Aran. Els augments més destacats en nombres absoluts són els del Baix Llobregat (221), el Vallès Occidental (201) i l’Alt Penedès (129). A l’altre extrem, les disminucions més destacades són les d’Osona (-95) i el Gironès (-80).
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