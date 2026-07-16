Avinyó incorpora agents cívics per garantir la convivència a la piscina municipal
L'augment de visitants durant els caps de setmana ha comportat situacions d'incivisme que l'Ajuntament busca corregir per garantir «una experiència de qualitat» per a tots els usuaris
Regió7
L'Ajuntament d'Avinyó ha incorporat aquest estiu agents cívics a la piscina municipal amb l'objectiu de garantir «una bona convivència, preservar les instal·lacions i vetllar pel compliment de la normativa d'ús». La funció dels agents cívics serà principalment informativa i preventiva, ajudant els usuaris a conèixer i respectar les normes d'ús, resolent dubtes i promovent una convivència responsable entre totes les persones que utilitzen la instal·lació.
El consistori recorda que l'any passat, Avinyó va estrenar «la renovació integral de la piscina municipal, una actuació de més de 500.000 euros, finançada mitjançant subvencions, que va permetre modernitzar unes instal·lacions que presentaven un important deteriorament pel pas del temps». Les obres van solucionar les fuites d'aigua existents, van ampliar els espais d'emmagatzematge, van millorar els accessos i es va fer accessible per a persones amb mobilitat reduïda i van crear noves zones perquè els usuaris poguessin gaudir de la piscina amb més comoditat i qualitat.
La reforma, segons expliquen, «ha estat molt ben valorada tant pels veïns i veïnes d'Avinyó com per persones d'altres municipis. Durant els caps de setmana, la piscina rep un nombre molt elevat de visitants procedents de diferents punts de la comarca i també de Manresa, on no existeix una piscina municipal descoberta o aquesta no està dimensionada pel nombre d'habitants». Aquesta elevada afluència ha convertit la piscina d'Avinyó en «un espai de referència» durant els mesos d'estiu.
Tanmateix, denuncien que «aquest increment d'usuaris també ha comportat situacions que dificulten la convivència i posen en risc la conservació de les instal·lacions». En alguns casos s'han detectat pràctiques com la instal·lació de tendes de campanya, l'entrada amb neveres de pícnic, cadires o taules particulars, així com pícnics sobre la gespa, fumar en espais no apropiats, usos que estan prohibits per la normativa de la piscina. Recorden que «la gespa natural requereix un manteniment molt delicat i suposa un cost econòmic important per al municipi». Per aquest motiu, el recinte disposa de zones habilitades amb ombra, taules i cadires perquè els usuaris puguin descansar o menjar sense malmetre els espais verds.
L'Ajuntament recorda que la piscina municipal és un equipament dimensionat per donar servei a una població de prop de 2.300 habitants. Tot i que «és un orgull que les instal·lacions siguin atractives per a persones d'altres municipis», també alerten que «és imprescindible que tothom en faci un ús responsable per garantir-ne la qualitat, la seguretat i la conservació». Des de l'Ajuntament es fa una crida «al civisme i a la corresponsabilitat de tots els usuaris perquè la piscina continuï sent un espai agradable, familiar i de qualitat durant tot l'estiu».
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