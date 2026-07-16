Cardona donarà a una entitat els beneficis de la polsera de Festa Major
Les entitats vinculades a la Festa Major de la vila podran presentar la seva candidatura del 15 al 22 de juliol i la ciutadania decidirà per votació popular quina rebrà els beneficis de la polsera de la Festa Major
Regió7
L'Ajuntament de Cardona ha obert una nova convocatòria perquè les entitats amb activitat vinculada a la Festa Major de Cardona puguin optar a ser les destinatàries dels beneficis obtinguts amb la venda de la polsera de la Festa Major. La iniciativa té com a objectiu retornar a la vila els recursos generats per aquesta iniciativa, donar suport a la tasca que desenvolupen els col·lectius de Cardona i fomentar la participació de la ciutadania en la decisió sobre la seva destinació.
Les candidatures es podran presentar del 15 al 22 de juliol de 2026 mitjançant el formulari web. Hi podran participar les entitats, associacions i col·lectius sense ànim de lucre de Cardona que desenvolupin una activitat cultural o social al municipi. En la seva candidatura, les entitats hauran d'incloure una breu presentació de la seva activitat, explicar la contribució que fan a la Festa Major de Cardona i indicar a què destinarien els beneficis en cas de resultar escollides.
Per afavorir que aquest suport arribi al màxim nombre d'entitats possible, no podran participar en aquesta edició aquelles que ja hagin estat beneficiàries dels beneficis de la polsera de la Festa Major en convocatòries anteriors. Un cop finalitzat el termini de presentació, els serveis municipals revisaran les candidatures per comprovar que compleixen els requisits establerts a les bases abans de donar inici al procés de votació popular.
Les entitats admeses participaran en una votació popular que tindrà lloc del 24 al 31 de juliol de 2026. La ciutadania podrà votar una única entitat, amb un sol vot per persona, a través de qualsevol dels dos canals habilitats: Presencialment, dipositant la papereta a l'urna instal·lada a l'Ajuntament de Cardona, o telemàticament, mitjançant el formulari disponible al web municipal. L'entitat que obtingui el major nombre de vots rebrà íntegrament els beneficis nets generats per la venda de la polsera de la Festa Major.
Concurs de cartells
Per altra banda, l'Ajuntament de Cardona ha obert la convocatòria del concurs del cartell de la Festa Major 2026, una iniciativa que convida creadors i creadores a posar la seva mirada artística al servei d'una de les celebracions més emblemàtiques del municipi. El termini per presentar les propostes estarà obert del 15 al 27 de juliol, fins a les 14 h. Com a principal novetat d'aquesta edició, el concurs proposa una temàtica centrada en els orígens de la Festa Major. Les obres hauran de partir d'una fotografia antiga vinculada a la Festa Major, que es convertirà en l'element central del cartell.
«La Festa Major és una de les expressions més vives de la identitat de Cardona. Amb aquesta proposta volem convidar els artistes a mirar enrere per explicar, amb una mirada actual, la història i l'evolució d'una celebració que ha passat de generació en generació i que continua formant part del nostre patrimoni col·lectiu», explica Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona.
La fotografia podrà representar qualsevol dels elements que formen part de la Festa Major, com ara els seus actes, balls, música, cultura popular, espais, personatges, oficis o tradicions, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat i el present d'una celebració que continua sent una de les principals expressions de la identitat cardonina.
«Aquest any hem volgut plantejar un repte creatiu diferent. Convidem els participants a partir d'una fotografia històrica de la Festa Major per rememorar els nostres orígens. Estem convençuts que aquesta proposta donarà lloc a cartells molt originals i, alhora, ens ajudarà a posar en valor la memòria i els orígens de la nostra festa», remarca Núria Crespo, regidora de Festes del municipi.
El concurs és obert a totes les persones majors de 16 anys, que podran presentar fins a dues propostes originals i inèdites. Els cartells hauran d'incorporar el títol “Festa Major de Cardona 2026” i com a llegenda o peu de cartell "Del 12 al 15 de setembre de 2026" i complir els requisits tècnics establerts a les bases de la convocatòria.
Les obres s'hauran de presentar a l'Ajuntament, preservant l'anonimat dels participants mitjançant el sistema de pseudònim previst a les bases. El cartell guanyador serà escollit per un jurat integrat per professionals del sector del disseny i la imatge, membres de la Comissió de Festa Major i representants de la Regidoria de Festes.
L'autor o autora de la proposta guanyadora rebrà un premi de 400 euros, a més d'entrades gratuïtes per a tots els actes organitzats per l'Ajuntament entre el setembre de 2026 i el maig de 2027. Les bases completes del concurs es poden consultar al web municipal i als canals oficials de l'Ajuntament de Cardona.
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