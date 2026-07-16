Correfocs, sardinades, curses o trabucaires: allò que l'onada de calor s'endugué
Els episodis continus amb altes temperatures i l’elevat risc d’incendi que porten associats estan afectant programes festius amb la suspensió d’activitats molt arrelades i la necessitat de buscar-hi alternatives
Un dels àmbits que està afectant les onades de calor creixents i més sostingudes dels últims anys és el de les activitats festives, i en especial les festes majors, que en gran part es desenvolupen en el pic dels mesos d’estiu i que, com a país mediterrani, tenen molt arrelades tradicions vinculades al foc i la pirotècnia.
Ja en els darrers anys s’han hagut de suspendre en força casos el que és una tradició inherent d’aquestes festes arreu, els castells de foc. Situació que, fins i tot, ha fet que alguns municipis en prescindissin directament o que l’hagin reubicat en una altra data del seu calendari festiu fora de l’estiu. Un fet que, potser, obligarà a curt i mitjà termini a fer altres replantejaments davant la repetició d’aquest escenari.
Aquestes dues últimes setmanes, amb dues onades de calor 'oficials' especialment accentuades i nivells de risc d'incendi Alfa 4 a nombrosos municipis de la regió central, hi ha hagut exemples de diferents situacions d'anul·lacions que, a més a més, afecten celebracions de característiques força diverses. I davant les quals els organitzadors han hagut no només de decidir la suspensió, sinó també en la majorai de casos maniobrar per trobar alternatives. La diversitat és prou curiosa, però sobretot evidencia que aquests escenaris cada cop més freqüents ho fan tot més complex, fins i tot en un àmbit tant, a priori, inocu com el de les festes.
El cap de setmana passat Sant Vicenç de Castellet celebrava el cap de setmana central de la seva festa major en ple nivell 4 del pla Alfa. Una situació que va obligar a la suspensió de dos dels principals actes de la festa major, tots dos vinculats a l’ús de pirotècnia, que en aquest escenari no es pot utilitzar. Es tractava del correfoc, activitat amb 42 anys de trajectòria al poble, i de ‘La llegenda de Castellet’, espectacle visual estàtic que combina la pirotècnia amb narració teatralitzada, bestiari i músiques.
Per no deixar la franja d’avui del correfoc buida, es va organitzar una fórmula alternativa. Es va fer una cercavila seguint el mateix recorregut amb tots els elements que el componen: bestiari, percussió, músiques pròpies i balls. La pirotècnia es va substituir per elements lluminosos i confeti. L'objectiu, però, és acabar celebrant el correfoc més endavant, en una data encara per determinar, que estigui fora de les dates de risc.
A Súria, ni castell de focs ni trabucaires
També per la seva festa major, l’Ajuntament de Súria ha hagut de suspendre per la situació de risc el castell de focs, que era previst per a aquest dilluns, acte que ha estat substituït per un espectacle de drons.
En aquest cas, també s’ha avançat que el castell de focs s’intentarà encabir pròximament en alguna altra celebració destacada, quan no es donin les desfavorables circumstàncies meteorològiques actuals. I a la mateixa festa s’ha hagut de suspendre la Galejada de Trabucaires, per l'ús de la pólvora, que era prevista per al matí del diumenge.
Pernil en lloc de sardines
Però la situació no només afecta espectacles pirotècnics o amb presència de pólvora. Hi ha tres exemples festius afectats a la regió central ben diferents i inversemblants.
A Monistrol de Montserrat, també el cap de setmana passat se celebraven unes festes històriques, més que centenàries, les del barri de Viserta. Un dels clàssics és la sardinada, un àpat popular comunitari que enguany també estava programat, i que a causa de la prohibició de fer foc es va haver de substituir per un sopar a base de pa i pernil.
La programació inclosa dins de la festa major de Sant Vicenç encara s'ha vist trastocada pel risc d'incendi en un altre acte, en aquest cas sense gens de foc. Es tracta de la caminada i cursa no competitiva de 10 quilòmetres XTrail Vallhonesta, que s'havia programat per al vespre del divendres 17 de juliol. Les restriccions d'accés al medi natural que s'hi han decretat pel risc d'incendi (transcorre per zona de camins i corriols rurals, en àrea de preparc de Sant Llorenç) han obligat a suspendre-la en aquesta data, i ja s'ha reprogramat per al 4 de setembre a les 8 del vespre.
D'altra banda, el festival de globus d'Igualada, l’European Balloon Festival, que se celebrava la setmana passada, va haver de suspendre els vols de matí i tarda, que començaven dijous, tot i que es va mantenir la resta d’activitats, com ara la de dissabte a la nit, el Night Glow. El motiu era que, d'una banda, utilitzen cremadors de flama per escalfar l’aire que permet el vol i, de l’altra, els aterratges es produeixen habitualment en camps i espais amb vegetació.
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