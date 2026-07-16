Interior multa docents i periodistes per la mobilització del Bages que va tallar la C-16 el mes de maig
El col·lectiu Alerta Solidària denuncia que s'ha sancionat a almenys una desena de persones per aparcar en un voral i "dificultar el trànsit rodat", tot i que asseguren que això no seria possible perquè llavors "no hi havia trànsit"
Els docents ho valoren com "un greu error" i adverteixen que "serà respost amb més organització i més ganes de mobilització per al pròxim curs"
Una desena de docents i periodistes que van participar i donar cobertura a la mobilització que va tallar la C-16, en diferents punts del Bages, el passat 14 de maig, han rebut multes de 80 euros arran de la vaga. Però no per l'acció de protesta, sinó per haver estacionat els vehicles en un voral que connecta amb la BV-4511 i "dificultar el trànsit rodat". Segons manifesta l'organització Alerta Solidària, això no seria possible perquè en aquell moment "no hi havia trànsit" i, per això, acusa Interior "d'haver multat per l'esquena a qui es manifesta, imposant el càstig i la intimidació".
Alerta Solidària explica, a través d'un comunicat, que durant la mobilització agents dels Mossos van prendre acta de tots els vehicles que estaven estacionats en un voral que connecta amb la carretera BV-4511, "mentre els seus propietaris estaven a uns pocs centenars de metres fent el tall de trànsit".
El col·lectiu entén que aquesta acció respon "a la directriu política de castigar i intimidar com es pugui el moviment contestatari que exerceix els seus legítims drets de protesta" i fa notar la seva sorpresa davant el fet que les denúncies "hagin passat el filtre de la Direcció General de Seguretat i del Servei Català de Trànsit".
És per això que titlla el Departament d'Interior, encapçalat per la consellera Núria Parlon i el Director General de la Policia Josep Lluís Trapero, de "no haver complert amb l'obligació de vetllar per l'exercici dels drets fonamentals de la ciutadania". En aquesta línia, l'organització valora que "s'ha imposat el càstig i la intimidació a qui surt al carrer per un present i un futur de dignitat per al sistema educatiu català".
A més, valora les sancions interposades com "un greu error, que és i serà respost amb més organització i més ganes de mobilització per al pròxim curs".
L'organització antirepressiva, junt amb la CREC (Caixa de Resistència Educativa Catalana), ha avançat que ja està treballant en les al·legacions a presentar per anul·lar les multes interposades en el marc de la mobilització, així, "preservar els drets fonamentals de manifestació i de vaga".
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