L'Ajuntament de Sant Fruitós destina prop d'1,4 milions a noves inversions i reforç de serveis
El consistori ha fet una distribució de partides per portar a terme intervencions a les diferents zones del municipi
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages destinarà prop d'1,4 milions d'euros a noves inversions, millora de l'espai públic en diferents àrees del municipi i al reforç de diferents partides del pressupost ordinari. Així ho ha aprovat en el ple municipal celebrat aquest dimecres, mitjançant una modificació de crèdit que permet aquesta incorporació.
La modificació inclou dos grans apartats. D'una banda, la incorporació de romanent per a inversions financerament sostenibles i, de l'altra, la incorporació de romanent lliure de tresoreria per complementar diverses partides del pressupost municipal.
Fonts de l’executiu (Gent fent Poble) han destacat en el ple que «gràcies al compliment dels requisits establerts en el Reial decret aprovat el passat 3 de juny», l'Ajuntament pot destinar 853.000 euros del romanent afectat a inversions financerament sostenibles.
Aquests recursos es destinaran principalment a intervencions de millora de l'espai públic, amb intervencions en carrers, voreres, paviments, asfaltatges i altres actuacions de manteniment i renovació que arribaran a tots els barris, urbanitzacions i al nucli del municipi.
L’executiu ha fet la següent distribució d’inversions per zones. Per al nucli, 339.000 euros; a Pineda de Bages, 152.000 euros; a Torroella de Baix, 26.000 euros; a la Rosaleda, 75.000 euros, on també es crearà una nova zona d’ombres a la plaça principal; a les Brucardes, 29.000 euros: i 177.000 euros per a la millora de la carretera d'accés a aquesta urbanització.
L’equip de govern destaca que aquestes actuacions permetran «continuar millorant la qualitat dels espais públics i donar resposta a necessitats detectades en els diferents sectors del municipi».
La modificació de crèdit també incorpora 539.000 euros provinents del romanent lliure de tresoreria, que es destinaran a suplementar diferents partides del pressupost ordinari i a finançar noves actuacions.
Entre les principals destinacions hi ha la reparació de maquinària municipal, l'adquisició de mobiliari urbà, la redacció d'estudis tècnics, el reforç de les activitats culturals, actuacions de manteniment i noves inversions municipals.
L’executiu subratlla que aquesta modificació de crèdit «permet a l'Ajuntament aprofitar la bona situació econòmica municipal per continuar invertint en la millora dels serveis, dels equipaments i de l'espai públic, amb actuacions distribuïdes per tot el terme municipal».
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